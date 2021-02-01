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Ödüllü Kadın Polis Uyuşturucu İle Yakalandı

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Ödüllü Kadın Polis Uyuşturucu İle Yakalandı
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17 Eylül 2021 - 16:55
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Diyarbakır’da kullandığı araçtan 4 kilo 600 gram uyuşturucu çıkan kadın polis memuru, ‘Cinsel içerikli video ile tehdit edildim’ dedi.

Diyarbakır’da polis memuru Emine E.(30), Serdar K.(30) ve Mazlum Y.(31) isimli iki kişiyle birlikte kendisine ait ve bir de kiralık araçla birlikte Lice kırsalına doğru hareket etti. Otomobillerin durumundan şüphelenen ekipler takibe başladı.

Bir süre araçları takip eden polis,  saat 23.00 sıralarında Serdar K. ve Mazlum Y. isimli iki kişinin içerisinde bulunduğu kiralık araç ve onu takip eden Emine E. isimli polis memuru kadının kullandığı aracı Kocaköy ilçesi Kokulupınar Mahallesi Mevkii dönüş yolunda durdurdu. Kadın polis memurunun otomobilinde yapılan aramalarda, 4 kilo 600 gram toz esrar, ikinci otomobilde yapılan aramada ise 70 bin lira para ele geçirildi.

BANKADAN TEHDİTLE KREDİ ÇEKTİRDİLER

Polis ekipleri, Emine E., ile  Serdar K. ve Mazlum Y.’yi  gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem başlatıldığı belirtildi. Öte yandan aracında 4 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilen ve Diyarbakır’da polis memuru olarak görev yapan Emine E.’nin polisteki ilk ifadesinde, ”Ellerinde cinsel içerikli video görüntülerim olduğundan dolayı bankadan tehditle kredi çektirdiler.” dedi.

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO TEHDİDİ

“Serdar K., isimli kişi, Lice’ye kendileriyle birlikte gelmem konusunda elinde bulunan cinsel içerikli videodan dolayı tehditlerde bulundu” diyen Emine K. “Uyuşturucu madde getireceklerini bilmediğimden dolayı gitmek zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

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