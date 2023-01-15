Ünlü yıldız kalp krizinden hayatını kaybetmişti…

Dünyaya gözlerini yaşamış en büyük müzik yıldızının kızı olarak açmıştı. Babasını da oğlunu da trajik şekilde kaybetti. Kendi hayatı da miras aldığı ün ve servete rağmen büyük trajedilerle doluydu. Ölümünden birkaç gün önce dünya onu babasının hayatını anlatan filmin ödül kazandığı Altın Küre töreninde sevinç gözyaşları dökerken görmüştü. Törende onunla röportaj yapan ismin söyledikleriyse çok konuşulacağa benziyor…

ÖLÜMÜYLE TÜM DÜNYAYI ŞOKE ETTİ

Elvis Presley’nin tek kızı, şarkıcı ve söz yazarı Lisa Marie Presley, 12 Ocak’ta, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Açıklama hastanede kızının başından bir an bile ayrılmayan annesi Priscilla Presley tarafından yapıldı. Tek çocuğunu genç yaşında kaybeden Priscilla Presley, herkesten ailenin yasına saygı göstermesini rica etti ve “Güzel kızım Lisa Marie bizi terk etti” diyerek haberi doğruladı.

Elvis Presley’in tek çocuğu Lisa Marie Presley, Kaliforniya Calabasas’ta yaşadığı evde kalp krizi geçirdikten saatler sonra 54 yaşında öldü. Presley’nin evini hl paylaştığı eski kocası Danny Keough sağlık görevlileri gelene kadar Lisa Marie’ye kalp masajı yaptı. Presley hastaneye kaldırıldığında yapılan ilk açıklamada kalp krizinin ardından komaya girdiği açıklanmıştı. Sevenleri hemen hastaneye akın edip iyi Haber gelsin diye beklemeye başladıysa da birkaç saat sonra Lisa Marie Presley’nin hayatını kaybettiğini öğrendiler.

DAHA BİRKAÇ GÜN ÖNCE TÜM DÜNYA ONU ÇOK MUTLU GÖRMÜŞTÜ

Daha birkaç gün önce oyunculuk yapan kızı Riley Keough annesinin mutlulukla gülümseyen bir fotoğrafını paylaşmış ve “Anneme bakın! Ne kadar da güzel” yazmıştı. 10 Ocak’ta dağıtılan Altın Küre’lerde de başrollerde yer alan Lisa Marie Presley, törene annesi Priscilla ile katılmıştı. Babasının hayatını anlatan Elvis filmiyle en iyi erkek oyuncu seçilen Austin Butler’ın yaptığı duygusal konuşma sırasında gözyaşı döken Lisa Marie, birkaç gün sonra hayatını kaybedip herkesi yasa boğacağından habersiz son kez adını manşetlere bu mutlu günle taşımıştı…

İşte o törende, Altın Küre ödülleri dağıtılırken Lisa Marie ile röportaj yapan son isimlerden biri olan Billy Bush, yaptığı açıklamada o anları anlattı ve yaşadığı pişmanlığı ve üzüntüyü paylaştı. Baz Luhrmann’ın Elvis adındaki biyografik filminde merhum babası Elvis Presley’i canlandıran Austin Butler’ın drama dalında en iyi erkek oyuncu adayı olması aileyi çok sevindirmişti.

Hem filme hem de törende aday olduğu ödülü Elvis rolüyle kazanan Austin Butler’a destek olmaya giden Priscilla Presley ve Lisa Marie Presley, törenden sadece iki gün sonra olacaklardan habersizdi. Lisa Marie Presley, ömrünün son iki gününü yaşadığını bilmiyor; ödül töreninde sevinç gözyaşları dökerek gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu. Priscilla Presley ise tıpkı eşi Elvis ve torunu Benjamin gibi tek kızının da onu erkenden bırakıp gideceğinden habersizdi.

TÖRENDE ÇOK MUTLUYDU AMA…

Korkunç trajedilerin yakasını bırakmadığı bu aile bir kez daha yıkılacaktı. Törende gazetecilere poz veren, kırmızı halıda annesiyle birlikte gülümseyen Lisa Marie, ödüller dağıtıldıktan ve Austin Butler babasını canlandırdığı rolle heykelciğe kavuştuktan sonra kendisine uzatılan mikrofonlara konuşmuş; ne kadar mutlu olduğunu anlatmıştı. Billy Bush da onunla son konuşan isimlerden biri oldu. Lisa Marie’nin törenden iki gün sonra hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan Billy Bush, o gece yaşananları anlattı ve çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Extra adında bir program sunan ve bu yapım için törende Lisa Marie’ye mikrofon uzatan Billy Bush, ona, filmde babasını canlandıran Austin Butler’la tanışıp tanışmadığını sormuş, Lisa Marie de Austin Butler’ı oyuncu olarak çok beğendiğini ve insan olarak da çok sevdiğini söylemişti. Talihsiz kadının yanında babası Elvis’in en yakın dostlarından Jerry Schilling vardı. Lisa Marie röportaj sırasında bir ara ona dönüp “Koluna girip sana yaslanacağım” demişti. Lisa Marie, konuşmanın kalanını Jerry Schilling’e yaslanarak tamamladı.

AYAKTA DURAMADI, ZORLUKLA KONUŞTU… O ANLAR VİRAL OLDU

İşte bu anlar son birkaç gündür sosyal medyada çok konuşuldu ve viral hale geldi. Ona mikrofon uzatan Billy Bush da bir tuhaflık olduğunu anlamıştı. Lisa Marie Presley’nin ölümünün ardından konuşan Billy Bush, o anları basına anlattı. Lisa Marie’yle röportaj yaptığı sırada onun dengesinin bozuk olduğunu fark eden Bush “Ayakta durmakta zorlanıyordu. Bir denge problemi olduğunu düşündüm. Gerçekten de bu kadar yanında durduğumda dengede durabilmek için ne kadar zorlandığını kolayca görebilmişti.” diyor. Bush, Lisa Marie’nin konuşmasının da çok yavaş olduğunu, kelimelerin ağzından zorlukla çıktığının altını çiziyor. Hatta Billy Bush, söyleşileri bittikten sonra yapımcısına dönüp Lisa Marie’yi işaret etmiş; durumu fark edip etmediğini ona da sormuş.

Kendini bu yaşananlardan sonra korkunç hissettiğini söyleyen Billy Bush, bir şeylerin yolunda olmadığını anlamıştı. “Onunla son konuşanlardan biri oldum. Aslında bir sorun olduğunu anlamıştım. Ve bu yüzden de kendimi çok üzgün ve berbat hissediyorum” diyordu. Lisa Marie Presley’nin ödül törenindeki bu hali geçireceği kalp krizinin işareti miydi yoksa başka bir sebebi mi vardı bilinmez. Ama bu anlar onun ölümünden sonra sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu şüphesiz.

“BİR ŞEYLERİN TERS GİTTİĞİNİ ANLAMIŞTIM”

Bağımlılık problemleri olduğu bilinen Lisa Marie Presley’nin ani ölümü ve genç yaşta babası Elvis gibi aramızdan ayrılmasını bu durumuna bağlayanlar da çoktu. Daha önce sıkça bağımlı olduğunu ve bundan kurtulmak için çok çaba gösterdiğini açıklayan Lisa Marie’nin Altın Küre töreninde bile uyuşturucu etkisi altında olup olmadığı çok konuşuldu.

Elvis Presley, Lisa Marie henüz dokuz yaşındayken yine böyle aniden, kalp krizinden hayatını kaybetmişti. Ancak tüm dünya onun uyuşturucu ve alkol sorunu olduğunu biliyordu, bu bağımlılıklar yüzünden birçok sağlık sorunu yaşadığı da ortadaydı. Elvis’in ölümü hep bu durumuyla bağlantılı olarak ele alındı. Belli ki aynı şey tek kızı ve tek varisi olan Lisa Marie için de geçerliydi. Lisa Marie Presley’nin dört çocuğundan biri olan tek oğlu Benjamin Keough da uyuşturucu bağımlısıydı ve 2020 yılında daha 27 yaşındayken kendi canına kıymıştı.

GERİDE ANNESİ VE ÜÇ KIZI KALDI

Lisa Marie’nin oğlu Benjamin Keough ve babası Elvis ile birlikte Graceland’de toprağa verileceği açıklandı. Onun ölümüyle birlikte lanetli olduğuna inanılan Presley ailesinden geriye Elvis Presley’nin eski eşi Priscilla Presley, Lisa Marie’nin 3 kızı; 33 yaşındaki Riley ve 14 yaşındaki ikizleri Finley ve Harper kaldı. Bu dört kişi Elvis’in son yasal varisleri olarak onun Tennessee’deki efsanevi malikanesini miras alacaklar.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.