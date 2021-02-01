Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

menu1

Yılın Düğünü Gerçekleşti !

detay1
Yılın Düğünü Gerçekleşti !
28 views
17 Eylül 2021 - 15:36
detay2

Orhan Gencebay ve Sevim Emre Gencebay ‘ın çocukları Gökhan Gencebay gerçekleşen görkemli bir törenle hayatını Seda Han Özmen ile birleştirdi.

Usta sanatçı Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre, oğulları Gökhan Gencebay’ı evlendirdi. 40 yaşındaki Gencebay, önceki akşam beş yıldır aşk yaşadığı Seda Han Özmen ile nikah masasına oturdu. Çırağan Sarayı’nda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bir düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı.

‘Yılın düğünü’ olarak nitelendirilen geccede, eski spor bakanı ve Trabzonspor onursal başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emekli Tüm Amiral Cihat Yağcı, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop gibi önemli isimler de yer aldı.

Düğün’den özel kareler;

detay3
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meral Akşener’le İlgili Çarpıcı Ekim Ayı İddiasıMeral Akşener’le İlgili Çarpıcı Ekim Ayı İddiası
Katili Oynayacak Oyuncu Belli Oldu !Katili Oynayacak Oyuncu Belli Oldu !
Ödüllü Kadın Polis Uyuşturucu İle YakalandıÖdüllü Kadın Polis Uyuşturucu İle Yakalandı
Sedat Peker’den Süleyman Soylu’ya Hediye Mesajı !Sedat Peker’den Süleyman Soylu’ya Hediye Mesajı !
Deniz’den Selin’e FETÖ SuçlamasıDeniz’den Selin’e FETÖ Suçlaması
kayıt2
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sarı Saçlım Mavi Gözlüm Türküsü Tartışma Yarattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meral Akşener’le İlgili Çarpıcı Ekim Ayı İddiası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Katili Oynayacak Oyuncu Belli Oldu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ödüllü Kadın Polis Uyuşturucu İle Yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sedat Peker’den Süleyman Soylu’ya Hediye Mesajı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deniz’den Selin’e FETÖ Suçlaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Maskesini Unutan Avşar Kızına Güvenlik Maske Verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılın Düğünü Gerçekleşti !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadise’den Su Altında Özel Klip
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sıfır Otomobil Fiyatlarına Denetim
SON DAKİKA HABERLERİ
Sedat Peker’den Süleyman Soylu’ya Hediye Mesajı !Eylül 17, 2021-4:50 pm
Deniz’den Selin’e FETÖ SuçlamasıEylül 17, 2021-4:46 pm
Maskesini Unutan Avşar Kızına Güvenlik Maske VerdiEylül 17, 2021-4:33 pm
Yılın Düğünü Gerçekleşti !Eylül 17, 2021-3:36 pm
Sıfır Otomobil Fiyatlarına DenetimEylül 17, 2021-2:25 pm
Tutuklanan Hemşirelerin İfadeleri Sok Etti !Eylül 17, 2021-2:12 pm
Trump’tan ABD Hakkında Olay SözlerEylül 17, 2021-11:45 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !