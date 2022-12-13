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O isimler hakkında istenen ceza belli oldu!

O isimler hakkında istenen ceza belli oldu!
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13 Aralık 2022 - 16:02
Konya’daki bir hayvan barınağında yaşanan vahşet tüm Türkiye’nin kanını dondurmuştu. Köpeğin kafasına kürekle vurarak öldüren ve köpeği sürükleyerek götüren kişiler hakkında istenen hapis cezası belli oldu.

Köpeğe uygulanan zulmün cezası belli oldu. Barınakta köpeğin kafasına vurularak öldürüldüğü görüntüler büyük tepki toplamıştı. Ünlü isimler de olaya peş peşe tepki göstermişti. Olayla ilgili iki isim hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olan sağlık teknisyeni M. B. (27) ve köpeği sürükleyerek götüren S. Ç. (28) hakkında ‘Bir ev hayvanına veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

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