O isimler hakkında istenen ceza belli oldu!

Köpeğe uygulanan zulmün cezası belli oldu. Barınakta köpeğin kafasına vurularak öldürüldüğü görüntüler büyük tepki toplamıştı. Ünlü isimler de olaya peş peşe tepki göstermişti. Olayla ilgili iki isim hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olan sağlık teknisyeni M. B. (27) ve köpeği sürükleyerek götüren S. Ç. (28) hakkında ‘Bir ev hayvanına veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.