Müge Anlı’da “Ezel” dizisi gerçek oldu!

Eşi Tuğba’nın kanser tedavisi için kullanılacak 300 bin TL’nin kardeşi Ömer Can Aslanhan tarafından çalındığını söyleyen Mehmet Aslanhan mağdur olduklarını belirterek Müge Anlı’nın programına başvurdu. Tedavi parasını alıp ortadan kaybolan Ömer’e seslenen Tuğba hanım, “Kanser olmasaydım bu parayla tüp bebek tedavisine başlayacaktık. Ancak şimdi kanser tedavim için kullanılacaktı. Bu kişi hem sağlığımı, hem de hayallerimi çaldı. İnsan insana bunu yapar mı?” diyerek gözyaşlarına boğuldu.