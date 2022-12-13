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Müge Anlı’da “Ezel” dizisi gerçek oldu!

Müge Anlı’da “Ezel” dizisi gerçek oldu!
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13 Aralık 2022 - 13:35
Müge Anlı’nın programına başvuran Tuğba ve Mehmet çifti 300 bin TL’lik tedavi parasının Mehmet’in kardeşi Ömer Can Aslanhan tarafından çalındığını söyledi. ‘Kardeşime güvendiğim için parayı ona verdim’ diyen Mehmet Aslanhan bugün canlı yayında kardeşiyle yüzleşti. Adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdiğini söyleyen kişi, ”Dizideki karakteri sevdiğim için adımı değiştirdim. Benim bir kariyerim var. Bana verme dedim ama verdi. Parayı ihtiyacım için kullandım. Kazanınca paralarını vereceğim” dedi.

Eşi Tuğba’nın kanser tedavisi için kullanılacak 300 bin TL’nin kardeşi Ömer Can Aslanhan tarafından çalındığını söyleyen Mehmet Aslanhan mağdur olduklarını belirterek Müge Anlı’nın programına başvurdu. Tedavi parasını alıp ortadan kaybolan Ömer’e seslenen Tuğba hanım, “Kanser olmasaydım bu parayla tüp bebek tedavisine başlayacaktık. Ancak şimdi kanser tedavim için kullanılacaktı. Bu kişi hem sağlığımı, hem de hayallerimi çaldı. İnsan insana bunu yapar mı?” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

 

Müge Anlı'da "Ezel" dizisi gerçek oldu! Adını ve soyadını değiştirdi! - Sayfa 2

Mehmet Aslanhan da seyyar satıcılık ve köfte satarak geçimlerini sağladığını, tedavi için evlerini sattıklarını bu parayı da güvendiği için kardeşine verdiğini söyledi. 5 aydır kardeşi Ömer’e ulaşamadıklarını belirten Mehmet Aslanhan, ”Ortaya çık paramızı ver” dedi.

Müge Anlı'da "Ezel" dizisi gerçek oldu! Adını ve soyadını değiştirdi! - Sayfa 3

”ADIM ARTIK ÖMER DEĞİL, EZEL”
Bununla birlikte bugün yayınlanan programda söz konusu Ömer Aslanhan ortaya çıktı; ancak Aslanhan’ın hem adını, hem de soy adını değiştirdiği ortaya çıktı.

Müge Anlı'da "Ezel" dizisi gerçek oldu! Adını ve soyadını değiştirdi! - Sayfa 4

Adını Ezel soyadını da Bayraktar yapan kişi canlı yayına katıldı.

Müge Anlı'da "Ezel" dizisi gerçek oldu! Adını ve soyadını değiştirdi! - Sayfa 5

Ezel, ”Benim ailem bana sahip çıkmadı. Çoğu uyuşturucu bağımlısı. Ağabeyim parayı güvendiği için bana verdi. Bana verme dedim ama verdi. Parayı ihtiyacım için kullandım. Evimden işimden oldum bu yüzden kullandım parayı. Çar çur ettim. Oyunculuk için yatırım yaptım. Eğitim aldım. Benim ailem kötü, Tuğba’nın ailesi de dolandırıcı” ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'da "Ezel" dizisi gerçek oldu! Adını ve soyadını değiştirdi! - Sayfa 6

Müge Anlı ‘bayağı süslü püslü birisin‘ derken, Ezel bunun karşılığında, ”Evet karakterim böyle projelerim var. Oyuncu olacağım. Yeni bir proje var yeni imza attım. Para kazanınca paralarını vereceğim. Adımı da soyadımı da ailem yüzünden değiştirdim. Bunların soyismini bile kullanmak istemiyorum. Ezel Bayraktar’ı seviyorum” açıklamalarında bulundu.

Müge Anlı'da "Ezel" dizisi gerçek oldu! Adını ve soyadını değiştirdi! - Sayfa 7

Ezel Bayraktar’ın birkaç dizide oynadığını da ortaya çıktı.

Müge Anlı'da "Ezel" dizisi gerçek oldu! Adını ve soyadını değiştirdi! - Sayfa 8

*Ezel Bayraktar, Ezel adlı dizide Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı kurgusal bir karakterdir.

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