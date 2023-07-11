Emniyet’ten ‘Halil Falyalı’ uyarısı! ‘Dört kişilik infaz ekibi Türkiye’de…’

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, Kıbrıs’ta öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın kardeşi Hüsnü Falyalı, ağabeyinin intikamını almak için dört adamını Türkiye’ye yolladı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü; İstanbul, Hatay, Gaziantep yetkili birimlerine bir rapor gönderdi.
Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre söz konusu raporda Hüsnü Falyalı’nın cinayetin azmettiricisi olarak ağabeyinin paralarını yöneten ve şu an firari olan Cemil Önal’ı sorumlu tuttuğu kaydedildi. Raporda, Önal’ın, Söylemez kardeşlerle anlaşarak bu cinayeti işlettiği yönünde bir fikre sahip olduğu aktarıldı. Raporda, Hüsnü Falyalı’nın, Önal’ı öldürtmek için bir ekip arayışına girdiği iddia edildi.
Raporda, Falyalı’nın bu arayış sürecinde kendisiyle beraber çalışan H. K., C. L., F. K. ve S. Ç. isimli kişileri Türkiye’ye gönderdiği kaydedildi. Raporda, Falyalı’nın, görünürde bu kişileri “beğenmediği” gerekçesiyle Türkiye’ye gönderdiği, ancak asıl amacının Önal’ı öldürtmek olduğu kaydedildi. “İnfaz ekibi” olduğu iddia edilen dört kişinin farklı farklı havalimanlarını kullanarak 2 Haziran’da Türkiye’ye geldiği raporlandı.
Raporda ayrıca, Hüsnü Falyalı’nın, cinayet davasında tutuklu bulunan ağabeyinin korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık’ı da cinayetten sorumlu tuttuğu, bu kişilerle onların tahliye edilmesi durumunda “hesaplaşacağı” da belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm bu istihbari bilgilere dair önlem alınmasını istedi.