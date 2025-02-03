‘Çiftlik Bankası’ Davasında Şok Karar: 45 Bin 376 Yıl Hapis Cezası Verildi

“ÇİFTLİK BANKASI” DAVASINDA ŞOK KARAR: MEHMET VE FATİH AYDIN’A 45 BİN 376 YIL HAPİS CEZASI

KAMUOYUNDA “ÇİFTLİK BANK” OLARAK BİLİNEN VE BİRÇOK VATANDAŞI MAĞDUR EDEN SİSTEMİN KURUCULARI MEHMET VE FATİH AYDIN, 45 BİN 376 YIL 6’ŞAR AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın ile birlikte 5 tutuklu sanık da cezaevinden mahkemeye getirildi. Sanıklar, “dolandırıcılık yoluyla bilgi sistemleri”, “suç örgütü kurma” ve “suçtan kaynaklanan kötü varlıkların varlığını aklama” suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.

DURUŞMADA MEHMET AYDIN, “DOLANDIRMA KASTIM YOKTU” DEDİ

Mehmet Aydın savunmasında, “En teknolojiyi söylediğim gibi ben dolandırma kastıyla bu işe girmedim, herkesi dolandırmadım. Yaptığım yatırımlar zararların zararını karşılayabilecek durumda” dedi. Ancak mahkeme, sanıkların savunmalarını dikkate almayarak verilen cezayı açıkladı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIK DAVASI

Çiftlik Bank sistemi, 2016’da başladı ve kısa bir süre içinde büyük bir yatırımcı kitlesini çekmek için Türkiye’nin en büyük dolandırıcılık davalarından biri haline geldi. Mehmet Aydın, 2021’de Brezilya’dan Türkiye’ye geri götürüldü, Fatih Aydın ise Uruguay’da yakalanarak Türkiye’ye kaldı.

TOPLAMDA 88 BİN 302 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

Davada, Mehmet ve Fatih Aydın’a toplamda 88 bin 302 yıl hapis cezası istenmişti. Karar, Türkiye’nin en dikkatle izlediği davalardan birisi meydana geldiğinde, mağdurların zararlarının tazmini konusu da hala gündemde.

Mahkeme, sanıkların cezalarını açıklayarak, Çiftlik Bank’ın mağduriyetlerine büyük bir şok yaşarken, bu dava Türkiye’deki dolandırıcılık vakalarına ışık tutan önemli bir dönüm noktası oldu.