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Nusret’in restoranına yapılan saldırının arkasından ünlü suç örgütü lideri çıktı

Nusret’in restoranına yapılan saldırının arkasından ünlü suç örgütü lideri çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mart 2024 - 18:23
İstanbul Beşiktaş’ta Nusret’in restoranına yapılan saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir operasyon yapıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü restoran sahibi Nusret’in İstanbul Beşiktaş’taki restoranı silahlı saldırıya uğradı.

İlk bilgilere motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Olay yerinde 11 adet boş kovan bulunmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırının arkasından firari organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun olduğu ortaya çıktı.

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Yerlikaya paylaşımında “Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un (Yurt dışı firar), organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber’e (Yurt dışı firar) talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş’taki “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemine karşı “MAHZEN-22” operasyonu düzenlendi” dedi.

Devamında ise Yerlikaya çete üyesi 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Ayrıca operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, çelik yelek ve kar maskesi ele geçirildi.

İşte Ali Yerlikaya’nın paylaşımı:

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