Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! 12 kentte sarı alarm… Prof. Dr. Şen’den İstanbul uyarısı

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! 12 kentte sarı alarm… Prof. Dr. Şen’den İstanbul uyarısı
4 views
09 Ağustos 2022 - 10:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 12 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından İstanbul’a yağmur uyarısı yaptı. İşte 9 Ağustos salı günü hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kars ve Ardahan çevreleri, Kocaeli’nin doğu ilçeleri, Hatay’ın kıyı ilçeleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ege Bölgesi (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir’in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya’nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

 

Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 12 kentte sarı alarm... Prof. Dr. Şenden İstanbul uyarısı

 

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ege Bölgesi (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir’in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya’nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 12 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

 

Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 12 kentte sarı alarm... Prof. Dr. Şenden İstanbul uyarısı

 

 

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: İSTANBUL’DA 3 GÜN YAĞIŞ VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün yine öğleden sonra aynı yerlerde sağanak yağış var. Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir’in kuzey ve doğusu, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya’nın iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde…” ifadelerini kullandı.

İstanbul için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şen, “İstanbul’da bugün yağış yok ama yarından itibaren 3 gün Yağmur var. Uzun zamandır 30 derecenin altına düşmeyen sıcaklık bugün 33 derece. Nem yüksek, hissedilen sıcaklık 36-37 derece… Sıcak çarpmalarına dikkat. Poyraz sert esecek” mesajını paylaştı.

 

Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 12 kentte sarı alarm... Prof. Dr. Şenden İstanbul uyarısı

 

 

Meteoroloji’nin 5 günlük Hava Durumu raporuna göre İstanbul’da yarın başlayacak yağış cumartesi gününe kadar devam edecek. 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amerika’dan “Şimdi 90’lar” konserine geldiAmerika’dan “Şimdi 90’lar” konserine geldi
WhatsApp gizliliğe son veriyor! Artık her şeyi kullanıcılar görebilecek…WhatsApp gizliliğe son veriyor! Artık her şeyi kullanıcılar görebilecek…
AK Parti kulislerinde konuşulanlar ortaya çıktı! Oy kaybı ile ilgili çarpıcı iddia…AK Parti kulislerinde konuşulanlar ortaya çıktı! Oy kaybı ile ilgili çarpıcı iddia…
Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?
Tarihi rekora imza atanlar lisesini ziyaret ettiTarihi rekora imza atanlar lisesini ziyaret etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman bitiyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yatırım saati: İsviçre saatlerine talep patladı Türkiye’den 117.5 milyon dolarlık saat alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Komşu’da 6. parsel teyakkuzu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD eski başkanı Donald Trump’ın evine FBI baskını! Saatler önce yayınlandı… Şok fotoğraflar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milano’da Hakan’lı Arda’lı Alexis Sanchez zirvesi! Galatasaray 3 milyon Euro’dan 2 senelik teklif yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! 12 kentte sarı alarm… Prof. Dr. Şen’den İstanbul uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hüseyin Gazi Cemevi’ne kritik ziyaret! Muharrem Ayı iftarına katıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aklı hep göklerde… 18’inde kokpitte
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe – Ümraniyespor maçında Enner Valencia şov! Hem kendini affettirdi hem de Semih Şentürk’ten sonra bir ilki yaşadı
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan KPSS çıkışı: Sonuçlar kesin şaibeli! Birkaç ay sonra…Ağustos 3, 2022-3:05 pm
Antalya’da korkutan deprem! AFAD açıkladı: Büyüklüğü 4.2Ağustos 3, 2022-3:04 pm
Gram altın 1000 lirayı aştıTemmuz 28, 2022-2:31 pm
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı!Temmuz 28, 2022-9:38 am
Alevler Türkiye sınırından görülüyor… Yunanistan’dan yardım çağrısı…Temmuz 26, 2022-4:02 pm
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !