Nebi Hatipoğlu’nu zora sokacak görüntüler ortaya çıktı! Avladığı hayvanların yanında poz vermiş!

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı fotoğraflar ortaya çıktı. Hatipoğlu, 5 Mart tarihinde Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıda “Modern Hayvan Bakımevi ve Pati Kulübü” adını verdiği sosyal projeyi tanıtmıştı.
İYİ Parti’den istifa ederek geçtiği AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimleri için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Nebi Hatipoğlu’nun avladığı hayvanların yanında çekildiği fotoğraflar gündem oldu.
PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLARDA GÜLÜMSEDİĞİ GÖRÜLDÜ
Hatipoğlu’nun kendi paylaştığı ortaya çıkan görüntülerde bir ormanda ölü geyiğin ve ölü domuzun arkasında verdiği pozlarda gülümsediği fark edildi. Öte yandan Hatipoğlu’nun parmak işaretiyle de ölü hayvanları işaret ettiği görüldü.
5 GÜN ÖNCE SOSYAL PROJEYİ DUYURMUŞTU
Hatipoğlu, 5 Mart tarihinde Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıda “Modern Hayvan Bakımevi ve Pati Kulübü” adını verdiği sosyal projeyi duyurmuştu.
“CAN DOSTLARIMIZA MODERN BİR BAKIMEVİ SAĞLAYACAĞIZ”
Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Pati kulübüyle de can dostlarımıza modern bir bakımevi sağlayacağız. Kısırlaştırma ve her türlü bakımlarını belediyemizce yapacağız. Satın alma sahiplen anlayışıyla bakımevlerimizi halkımıza açacağız. Yönetimimizde süratlice kurulacak parti kulüpleriyle kentimizdeki sokak köpeği problemi tamamen ortadan kaldıracağız. Can dostlarımızı da öyle çamur içinde umutsuz olacağı alanlara hapsetmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.