Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ebru Şallı’nın eşine 4 yıl hesap cezası

Ebru Şallı’nın eşine 4 yıl hesap cezası
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
27 Mart 2024 - 18:16
Ebru Şallı’nın iş insanı kocası Uğur yargılandıkları davada, “nitelikli dolandırıcılık” suçu sebebiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, sanıklar Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş katılım göstermedi. Duruşmaya tarafların avukatları geldi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların Orion Jv Havacılık firmasına 480 bin TL bedelli çek verdiği fakat müşteki Ramazan Gedik’in bankaya ibraz ettiği çekin karşılıksız çıkmasından dolayı ödemesini alamadığını belirtti.

ebru-sallinin-esi-ugur-akkus-hakkin-qwz7.jpg

Mütalaada sanıkların, fikir ve eylem birliği içerisinde karşılığı olmayan çek cezasından kurtulmak ve ödemede bulunmamak için mahkeme aracılığıyla “ödemeden men yasağı” aldırarak hileli hareketler yaparak müştekiyi dolandırdıkları aktarıldı.

Her iki sanığın da “nitelikli dolandırıcılık” suçunun “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile ticari faaliyet veya kooperatif faaliyeti sırasında, kamu kurum veya kuruluş, siyasi parti, dernek ve vakıfların araç olarak kullanılması” maddeleri uyarınca ceza alması talep edildi.

Mütalaadan sonra savunmasını veren sanık Uğur Akkuş’un avukatı Ahmet Yıldız, hasarı gidermek üzere karşı tarafla anlaşmaya uğraştıklarını söyleyerek, “Ancak zararın 5 katı istendiği için uzlaşamadık. Çekle ilgili zararı gidermeye hazırız. Bize tevdi mahalli belirlenecek olursa biz dosya zararını gidermek istiyoruz. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini talep ederiz.” dedi.

3531120-ca49bf8ba3c16fa33e21683525934638-640x640.jpg

“DOLANDIRMA KASTI YOKTUR”

Sanıklardan bir diğeri olan Emre Akkuş’un avukatı Hüseyin Çağatay Çapar ise müvekkilinin diğer sanık Uğur Akkuş tarafından dolandırıldığını öne sürerek, “Uğur Akkuş’la üç çalışan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. Müvekkilin imzası taklit edilmiştir. Müvekkilim müşteki şirketi dolandırma kastı yoktur. Bundan menfaat de temin elde etmemiştir. Beraatini talep ederim.” dedi.

Karara varan mahkeme, her iki sanığa da “nitelikli dolandırıcılık” suçunun “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile ticari faaliyet veya kooperatif faaliyeti sırasında, kamu kurum veya kuruluş, siyasi parti, dernek ve vakıfların araç olarak kullanılması” maddeleri uyarınca 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanıkları ayrıca 83 bin 320’şer lira para cezasına çarptırdı.

752x395-ebru-salli-ve-kocasi-ugur-akkus-gozaltinda-soke-eden-suclamalar-1686574675974-640x336.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdal Beşikçioğlu’ndan Etimesgut adayına eleştiri! ‘Tam da kendilerine yakışan bir mesaj’Erdal Beşikçioğlu’ndan Etimesgut adayına eleştiri! ‘Tam da kendilerine yakışan bir mesaj’
Liderlerin hangi sandıklarda oy kullanacağı belli olduLiderlerin hangi sandıklarda oy kullanacağı belli oldu
Malatya’da 3.6 büyüklüğünde deprem!Malatya’da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Survivor’da dokunulmazlık oyunu nefes kesti! Son eleme adayı belli olduSurvivor’da dokunulmazlık oyunu nefes kesti! Son eleme adayı belli oldu
Anlattıklarıyla Zahide Yetiş’i şoke etti! Semazen kocası için ‘ayakta başka yatakta başka’ dediAnlattıklarıyla Zahide Yetiş’i şoke etti! Semazen kocası için ‘ayakta başka yatakta başka’ dedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nusret’in restoranına yapılan saldırının arkasından ünlü suç örgütü lideri çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Moskova Saldırısı’nın ardındaki sır perdesi aralanıyor: Emri kim verdi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Şallı’nın eşine 4 yıl hesap cezası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdal Beşikçioğlu’ndan Etimesgut adayına eleştiri! ‘Tam da kendilerine yakışan bir mesaj’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Liderlerin hangi sandıklarda oy kullanacağı belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Malatya’da 3.6 büyüklüğünde deprem!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çorumlu Amir’den skandal Karabük Üniversitesi videosu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İBB’den elektrikli metrobüs devrimi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Lastik devinden iflas sinyali
SON DAKİKA HABERLERİ
Çorumlu Amir’den skandal Karabük Üniversitesi videosu!Mart 27, 2024-1:56 pm
İBB’den elektrikli metrobüs devrimiMart 27, 2024-1:54 pm
Lastik devinden iflas sinyaliMart 27, 2024-1:52 pm
İzmir’de hangi partinin kazanacağını Yılmaz Özdil açıkladıMart 27, 2024-1:27 pm
4 milyon kişi 1 Nisan’da hayatın gerçekleri ile tanışacakMart 27, 2024-1:19 pm
Kainatın sırrının içine girildi. 12 resim yayınlandıMart 27, 2024-1:11 pm
Gökhan Zan: Para sorunum yok, yedi sülaleme yetecek kadar varMart 27, 2024-10:59 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !