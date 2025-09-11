Nilperi Şahinkaya Endişelendiriyor: Annesini Kaybettikten Sonra Ulaşılamıyor

Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesini kaybetmesinin ardından uzun süredir gündemde. Popüler projelerdeki başarılı performansıyla tanınan Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda annesi Meltem Vural’ı kanser nedeniyle kaybetti. Oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı mesajda annesinin vefatını duyururken, duygularını takipçileriyle samimi bir şekilde paylaştı:

“Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin.”

Ancak Nilperi Şahinkaya’nın bu paylaşımı, kısa süre içinde silinince hem hayranları hem de medyada spekülasyonlara yol açtı. Son günlerde oyuncudan herhangi bir haber alınamaması, endişeleri daha da artırdı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun psikolojik durumu hakkında çeşitli yorumlar yaparken, bazı takipçiler korkutucu iddialarda bulundu.

Nilperi Şahinkaya, annesini kaybetmenin verdiği derin acıyla sosyal medya kullanımını da sınırlamış gibi görünüyor. Yakın çevresinden edinilen bilgiler ise oyuncunun zor günler geçirdiğini doğruluyor. Sevenleri, Şahinkaya’nın güvenli bir ortamda duygusal destek almasını umut ediyor.

Öte yandan uzmanlar, yas sürecinin psikolojik etkilerinin ciddi olabileceğine dikkat çekiyor. Yakınını kaybeden kişilerin, özellikle ünlü isimlerin medya baskısı altında daha hassas olabileceğini belirten uzmanlar, böyle durumlarda aile ve arkadaş desteğinin kritik olduğunu söylüyor. Nilperi Şahinkaya’nın sessizliği, hayranlarını endişelendirse de, yakın çevresinin desteğiyle bu zor süreci atlatacağı ifade ediliyor.