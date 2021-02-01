Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı

KALÇASINA YORUM YAĞDI

Kalçasının dolgusuyla ilgili sık sık gündeme gelen ünlü isim her ne kadar bu konuda yıllardır süregelen iddiaları yalanlasa da yani kalçasının doğal olduğunu, hiçbir estetik operasyon geçirmediğini savunsa da hayranları buna bir türlü inanmıyor.