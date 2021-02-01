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Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı

Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı
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02 Aralık 2021 - 14:08

Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı

 

Kim Kardashian, markası SKIMS için gelen yeni body modellerini denedi. Kıvrımlarını öne çıkaran Kim Kardashian’ın kalçası yine gündem oldu.

Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Rapçi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, komedyen Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Genç aşkıyla çok mutlu olan Kim iş hayatında da mutlu.

Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Markası SKIMS için gelen yeni bodyleri deneyen Kim Kardashian takipçilerinin dikkatini çekti.

Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Tulum taytı giyip üst üste pozlar veren ve kıvrımlarını sergileyen Kim Kardashian’ın kalçası yine gündem oldu.

Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

KALÇASINA YORUM YAĞDI
Kalçasının dolgusuyla ilgili sık sık gündeme gelen ünlü isim her ne kadar bu konuda yıllardır süregelen iddiaları yalanlasa da yani kalçasının doğal olduğunu, hiçbir estetik operasyon geçirmediğini savunsa da hayranları buna bir türlü inanmıyor.

Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 5

Kim’in takipçileri ünlü yıldızı çok seksi bulsa da kalçalarındaki dolgulara yeni bir müdahalede bulunduğunu düşünüyor.

Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 6
Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 7
Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 8
Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 9
Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 10
Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 11
Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 12
Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 13
Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 14
Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 15
Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 16
Kim Kardashian tulum taytını giydi! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 17
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