Merve Boluğur İtiraf Etti: Göğüslerime Estetik Yaptırdım

Acemi Cadı dizisiyle hayatımıza giren Merve Boluğur uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Murat Dalkılıç’tan ayrıldıktan sonra ilişkileri ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur zaman zaman açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Merve Boluğur “Elbiselerim daha güzel dursun diye göğüs estetiği yaptırmıştım” sözlerinden sonra gündem oldu. Boluğur’un eski hali ve değişimi sosyal medya konuşulan konular arasındaydı.

Merve Boluğur, verdiği bir röportajda “Ergenlikte dudaklarımı büyütmek için üç kat ruj sürüyordum. Artık yapmıyorum. İnce kaş modası olduğunda kaşlarımı jiletlemiştim” demişti.