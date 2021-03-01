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Buket Aydın ve Emir Sarıgül ayrıldı!

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Buket Aydın ve Emir Sarıgül ayrıldı!
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26 Mart 2021 - 14:44
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Buket Aydın ve Emir Sarıgül ayrıldı!

Sunucu Buket Aydın ile Türkiye Değişim Partisi genel başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün bir yıllık ilişkisi bitti.

Buket Aydın ve Emir Sarıgül ayrıldı!

 

Emir Sarıgül’ün “Çalışma, gel hemen evlenelim” baskılarına dayanamayan Buket Aydın, ilişkiye son noktayı koydu.

Sabah Gazetesi’nden Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre Aydın’ın yakın çevresine “Kariyerim olumsuz etkileniyor. Bu ilişki beni magazinin içine çekiyor. İşimi bırakmak istemiyorum. Bu sefer dönüş yok, kesin olarak ayrıldık” dediği öğrenildi.

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