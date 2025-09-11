Kibariye’nin Büyük Değişimi Sosyal Medyada Olay Oldu

Türk müziğinin güçlü isimlerinden Kibariye, son dönemde yaşanan kuaför ziyaretiyle gündeme damga vurdu. Saçlarında yıpranma ve kopmalar fark eden ünlü sanatçı, bakım ve boyama için soluğu kuaförde aldı. İddialara göre, kuaförde 10 kişilik özel bir ekip, sanatçının saç ve kaş bakımıyla ilgilendi.

Kibariye, kuafördeki bakım sürecini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini bilgilendirdi. Video paylaşımında saç ve kaşın önemine dikkat çeken sanatçı, “Saç ve kaş her şeydir, onları ihmal edemem” diyerek kuaför ekibine teşekkürlerini iletti.

Kibariye’nin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri, ünlü şarkıcının saç bakımına verdiği önemi ve kuafördeki yoğun ilgiyi yorumlarda dile getirdi. “Harika görünüyorsun!”, “Bu kadar özen ve bakım çok önemli” gibi yorumlar, paylaşımın altını doldurdu.

Ancak sanatçının son kuaför videosu, geçmişteki tartışmalı kuaför olayıyla da gündeme geldi. 2021 yılında Kadıköy’de bir kuaför salonunda kaynak saç yaptırdığı ve 4 bin 200 TL’lik ücretini ödemediği iddia edilen Kibariye, o dönemde sosyal medyada gündem olmuştu. İşletme sahibi duruma sert tepki göstermiş ve ünlü şarkıcıdan parasını talep etmişti. Sosyal medya kullanıcıları, son paylaşımı gördükten sonra “İnşallah bu sefer parasını ödedin” yorumlarını yaptı.

Sanatçının kuaför ziyareti, hem görünümündeki değişimi hem de geçmişteki kuaför tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Kibariye, estetik ve bakım konusunda ne kadar titiz olduğunu bir kez daha takipçilerine gösterirken, sosyal medyada kısa sürede trend haline geldi.