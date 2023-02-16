Nihat Hatipoğlu Murat Yıldırım’ın o sözlerini kesti! Gündem olunca cevap verdi…

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oldu.
Telefonla yardım toplayan oyuncu Murat Yıldırım kendisine söz hakkı verildiğinde şu ifadeleri kullandı:
“Bugün yardım toplayacağız toplamaya da devam ediyoruz. En iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi bizim bu. Çünkü Türk milleti olarak genimizde vardır bu zaten. Ama en iyi yaptığımız az önce de söyledim ben bunu diğer bir şeyi de belirtmek istiyorum. Unutmayalım. Unutmak da bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi.”
Yıldırım’ın açıklaması bitmeden Hatipoğlu “Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz” diyerek sözü başka bir ünlüye verdi.
“MURAT YILDIRIM KARDEŞİMİN SESİNİ DUYMADIM”
İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu yaşanan olayın ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada, kasti bir durumun olmadığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:
“Dostlar. Programda Bağış toplarken stüdyoda aynı anda biden fazla konuk telefonda olduğu için içeride Murat Yıldırım kardeşimin sesini duymadım. Duysaydım böyle bir ses kesme problemi olmazdı. Kasti bir şey asla olmaz. Yanlış anlamadan dolayı bilgilendirmek istedim.”