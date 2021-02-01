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İstenmeyen Adamlar Şov Yapıyor !

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İstenmeyen Adamlar Şov Yapıyor !
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23 Eylül 2021 - 13:52
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 Fenerbahçe’den gönderilen Micheal Frey ve Mbwana Samatta Royal Antwerp’te şov yapıyor!

Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Micheal Frey ve Mbwana Samatta, Royal Antwerp’e çabuk alıştı. Michael Frey krallık koltuğuna otururken, Mbwana Samatta eski günlerine nazire yapıyor. Son olarak Genk maçında Michael Frey’in attığı golün asisti Mbwana Samatta’dan geldi. İkili yükselen form grafiği Royal Antwerp’i zirveye yaklaştırıyor.

 Fenerbahçe’nin sezon başında Royal Antwerp’e bonservisiyle birlikte gönderdiği Michael Frey ve satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta, Belçika’da adeta şov yapıyor.

Ligde bu sezon oynadığı 8 resmi müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 14 puan toplayan Royal Antwerp, lider Club Brugge’un yalnızca 3 puan gerisinde üçüncü basamakta bulunuyor.

Sezona arka arkaya iki mağlubiyetle başlayan Royal Antwerp, ligde oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak sahasında ağırladığı Genk’i 4-2 mağlup ederek gövde gösterisi yapan Royal Antwerp, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Son Dakika: Fenerbahçeden gönderilen Micheal Frey ve Mbwana Samatta Royal Antwerpte şov yapıyor

FREY & SAMATTA A.Ş.

Royal Antwerp’in Genk ağlarına gönderdiği dördüncü golde Fenerbahçe’nin eski forvetlerinin işbirliği yapması dikkatlerden kaçmadı.

Kronometreler 69’u gösterirken, oyuna yalnızca bir dakika önce giren Mbwana Samatta’nın pasında Michael Frey rakip kaleciyi mağlup etmeyi başardı ve müsabakanın skorunu tayin etti.

Son Dakika: Fenerbahçeden gönderilen Micheal Frey ve Mbwana Samatta Royal Antwerpte şov yapıyor

BELÇİKA’NIN YENİ KRALI FREY

Royal Antwerp’in Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Michael Frey, yeni takımında adeta gol yükünü tek başına geçiyor. Ligde 8 maçın tamamında süre alan İsviçreli futbolcu, rakip fileleri 10 kez sarsmayı başardı. 27 yaşındaki forvet hanesine 1 de asist ekledi.

Royal Antwerp formasıyla biri penaltı olmak üzere 10 gol atan Micheal Frey, ligde gol krallığı yarışında zirvede oturuyor. Frey’in en yakın takipçileri ise 6’şar golle Zulte Waregem’den Jelle Vossen ile Union St.Gilloise’den Deniz Undav.

FENERBAHÇE DÖNEMİNİ ŞİMDİDEN İKİYE KATLADI

Fenerbahçe kariyerine 23 maçta 5 gol ve 1 asist sığdırmış olan 27 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli kulüpteki skor istatistiğini yeni takımında yalnızca 9 maçta ikiye katlamış oldu.

Deneyimli forvet ayrıca geçtiğimiz ay Standard Liege maçında 5 gol birden kaydetmişti.

 

Son Dakika: Fenerbahçeden gönderilen Micheal Frey ve Mbwana Samatta Royal Antwerpte şov yapıyor

SAMATTA ERKEN ALIŞTI

Sarı lacivertli takımda beklentileri karşılayamadığı için satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Mbwana Samatta ise hem gol hem de asistle erken tanıştı. UEFA Avrupa Ligi’nde Olimpiakos ağlarını sarsan Samatta, ligde oynanan Genk maçında ise Micheal Frey’in golünde asist yaptı.

 

Son Dakika: Fenerbahçeden gönderilen Micheal Frey ve Mbwana Samatta Royal Antwerpte şov yapıyor

FENERBAHÇE’DE NE YAPTILAR

Fenerbahçe’de 33 resmi müsabakada forma şansı bulan Mbwana Samatta, sarı lacivertli forma altında 6 gol kaydederken, asist yapma başarısı gösteremedi. Michael Frey ise 23 maça 5 gol ve 1 asist sığdırmayı başardı.

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