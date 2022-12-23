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Bedelli askerlik ücreti 150 bin liranın üzerine çıkacak

Bedelli askerlik ücreti 150 bin liranın üzerine çıkacak
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23 Aralık 2022 - 15:18

Memur maaşlarına da asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik artış yapılması halinde, asteğmen maaşına endeksli olan bedelli askerliğin 150 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor..

Yılbaşının yaklaşması ve yükselen enflasyon sonucu hemen hemen her ürünün fiyatının yükselmesiyle birlikte gündem, maaşlara yapılacak zam olmuştu..

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan,  dün yaptığı açıklamasında, 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücretin yüzde 54’lük artışla 8 bin 506 lira olduğunu açıkladı.

Bunun ardından memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşları da merak ediliyor..

Bedelli askerlik ücreti 150 bini aşacak

Memur maaşlarına da yüzde 55’lik bir zam yapılması halinde, bedelli askerlik ücretinin de 150 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Son olarak 1 Temmuz-31 Aralık 2022 tarihleri arasında zam yapılan bedelli askerlik ücretine, yıl sonu yaklaşırken yeniden bir zam daha gelecek.

6 asteğmen maaşına endeksli

Habertürk yazarı Bülent Aydemir’in köşesine taşıdığı konuda, yaklaşık yüzde 55’lik artış; bedelli askerlik ücretini 150 bin TL’nin üzerine çıkarıyor.

Yasa gereği 6 asteğmen maaşına endeksli olan bedelli askerliğin halihazırda bu yılki bedelli askerlik ücreti 100 bin lira civarında.

Bir asteğmenin maaşının ortalama 17 bin 500 TL olduğu göz önüne alındığında bedelli ücreti yılbaşına kadar 105 bin lira uygulanacak.

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Bedelli askerlik ücreti 150 bin liranın üzerine çıkacak
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