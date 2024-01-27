Bahçeli çağrı yapmıştı! Can Atalay’ın milletvekilliği haftaya düşürülecek iddiası!

Gezi Davası kapsamında cezaevinde bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği önümüzdeki hafta düşürülecek.
Gezi Davası kapsamında cezaevinde bulunan ve AYM’nin iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin önümüzdeki hafta düşürüleceği öne sürüldü.
Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, haftaya TBMM Genel Kurulu’nu AKP’li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ yönetecek ve Atalay hakkındaki kararı okutacak.
7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ
Atalay, vekilliğin düşürüldüğü tarihten itibaren 7 gün içinde kararın anayasaya, kanuna veya içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla AYM’ye başvurabilecek. AYM de, iptal istemini 15 gün içinde kesin karara bağlamak durumunda olacak.
ATALAY HAKKINDA MUHTEMELEN TAHLİYE VE İADE KARARI VERİLECEK
Konuyla ilgili AKP’li bazı yetkililerin değerlendirmesini de aktaran Kahvecioğlu, haberinde şu ifadelere yer verdi:
“Atalay’ın vekilliği düştükten sonra yeni bir işlemle AYM yeni bir karar ortaya koyacak. ‘Bu hak ihlâli, süregelen ara mahkeme kararına uygun bir işlem yapılmamasından kaynaklanıyor’ diyecek ve muhtemelen Atalay hakkında tahliye ve iade kararı verecek. Ardından bu kararı Meclis’e gönderecek, Meclis de bunun gereğini yapmak zorunda olacak.”
ÜÇLÜ GÖRÜŞME YAPILMIŞTI
11 Ocak’ta Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi için sürekli çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş toplantı yapmışlardı.
BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği partisinin grup toplantısında Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesini istemişti.
AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı hedef alan Bahçeli, “AYM kararlarını uygulamamanın gerekçesi olmaz diyen Bay Zühtü’ye sormak isterim ki acaba şehitlerimizin dökülen kanlarının gerekçesini feryat figan eden analarımızın gözyaşlarını izah edecek yürek sende ve senin gibi düşünen diğer mahkeme üyelerinde var mıdır? Sen yanlış mahkeme kararının derdindesin biz aziz vatanın derdindeyiz. Sen ve senin gibiler PKK hukukunun kafesindesiniz biz Türkiye Cumhuriyeti’nin varoluş ve istiklal hukuku peşindeyiz. Anlayacağınız gece ile gündüz gibi ayrıyız. Mahkum Can Atalay kararının TBMM’de derhal okunmasını istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.