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Bahçeli çağrı yapmıştı! Can Atalay’ın milletvekilliği haftaya düşürülecek iddiası!

Bahçeli çağrı yapmıştı! Can Atalay’ın milletvekilliği haftaya düşürülecek iddiası!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ocak 2024 - 14:09

Gezi Davası kapsamında cezaevinde bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği önümüzdeki hafta düşürülecek.

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