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Netflix’ten Sedat Peker’e teklif! Avukatı canlı yayında açıkladı…

Netflix’ten Sedat Peker’e teklif! Avukatı canlı yayında açıkladı…
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15 Ocak 2023 - 11:01
Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, “Netflix’in resmi teklifi vardı. İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDB’ye düştüğü zaman bunu bir miktar espri konusu yaptılar ama Netflix’ten Sedat Peker’le gerçekten iletişim kuruldu” dedi.

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