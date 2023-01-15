Netflix’ten Sedat Peker’e teklif! Avukatı canlı yayında açıkladı…

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Veryansın Tv isim Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.
Sedat Peker’e dijital yayın platformu Netflix’ten geldiğini söyleyen Barkın, “Netflix’in resmi teklifi vardı. İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDB’ye düştüğü zaman bunu bir miktar espri konusu yaptılar ama Netflix’ten Sedat Peker’le gerçekten iletişim kuruldu. ‘Kim oynar bilmem ama bir oyunculuk yeteneğinden ziyade öz hayatında da çok çılgın bir karakter olması gerekiyor’ gibi bir cevap verdiğini hatırlıyorum” dedi.
İşte o açıklamalar…
“SEDAT PEKER’E SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNAN BİR KİŞİ TUTUKLU”
Sedat Peker’e suikast girişiminde bulunan bir kişinin de BAE’de gözaltında olduğunu öne süren Barkın, “BAE’de bugün itibarıyla 2 aydır bir kişi tutuklu. Yani İranlı bir kişi tutuklu, Türkiye’den bağlantıları var, çok açık. Ve Sedat Peker bu kişi tutuklanmadan önce bu kişinin kendisi hakkındaki suikastla görevlendirildiğini biliyor ve o kişiye mesaj yolluyor” iddiasında bulundu.
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