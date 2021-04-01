Baldız Fetvası Hakkında Açıklama Yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Diyanet’ten baldız fetvası” başlıklı haber üzerine yaptığı açıklamada konuya yanıt vermekten kaçındı, isim vermeden Cumhuriyet gazetesini hedef aldı.

Cumhuriyet’te dün yayınlanan “Diyanet’ten baldız fetvası” başlıklı haberde, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından basılan “Fetvalar” kitabının 3. baskısında “Baldızıyla zina eden kişinin hanımı boş olur mu” sorusuna “baldızla zina yapmanın nikâhı düşürmeyeceği” yanıtı verildiği belirtilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, gündem oluşturan haber üzerine yaptığı açıklamada, “2015 yılında basılan bir kitapta geçen ifadelerin bağlamından koparılarak ve çarpıtılarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili insaftan, vicdandan, gerçeklikten yoksun paylaşımlar yapıldığı” öne sürülürken haberde dikkat çekilen konuyla ilgili bir izahta bulunulmadı.

Din İşleri Yüksek Kurulunun, “yurttaşlar tarafından sorulan sorulara İslam’ın temel kaynakları doğrultusunda cevaplar veren yetkin bir kuruluş olduğu” ifade edilen açıklamada, “fetva” ve “zina” konusunda şöyle denildi:

“Fetva konusunda İslam hukukunda köklü bir gelenek ve güçlü bir usul vardır. Nasıl fetva verileceği ve fetvanın sonuçlarının nasıl uygulanacağı bu metodolojiye göre belirlenmektedir. Tüm bunları göz ardı ederek fıkhi metinler ve hükümler üzerine yorum yapmak, yanlış anlaşılmalara ve vahim sonuçlara yol açacak büyük bir cehalettir. Bir kez daha ifade edelim ki zina, Allah’ın açıkça haram kıldığı çirkin bir fiil ve büyük bir günahtır. Bu menfur davranışın aile çevrelerine taşınması, aynı zamanda korkunç bir ahlaki yozlaşma ve toplumsal felakettir. Her mümin tarafından bilinen bu kadar net bir konuda algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır.”