Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp takla attı

Kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp takla attı
4 views
15 Ocak 2023 - 10:34

Kadıköy’de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen Arzu Süleymanavo (42) adlı kadına çarptı, ardından takla atarak ters döndü.

Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 RJ 7511 plakalı ciple seyir halinde olan Suphi Hiçbilmez (79), henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hiçbilmez, cipiyle kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu Arzu Süleymanavo’ya çarpıp ardından da takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücü ise emniyete götürüldü. Kazayı gören Mustafa Akça, “Otomobil kaldırıma çıkıp dubaları kırdıktan sonra yayaya vurdu ve takla attı. Kadında kırıklar vardı. Şoförde bir sorun yok. Şoför yaşlıydı” diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaldırımda yürüyen yayanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobille kaldırımdaki yayaya çarparak ters döndüğü anlar yer alıyor. Çevredekiler yaralının yardımına koşuyor.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin yıldızı yıllara meydan okuyor! Yeni tarzını görenler tanıyamadıÖyle Bir Geçer Zaman Ki’nin yıldızı yıllara meydan okuyor! Yeni tarzını görenler tanıyamadı
Londra’da silahlı saldırı: 2’si çocuk 5 yaralı!Londra’da silahlı saldırı: 2’si çocuk 5 yaralı!
Netflix’ten Sedat Peker’e teklif! Avukatı canlı yayında açıkladı…Netflix’ten Sedat Peker’e teklif! Avukatı canlı yayında açıkladı…
Miçotakis, Türkiye karşıtı Amerikan vekillere güveniyorMiçotakis, Türkiye karşıtı Amerikan vekillere güveniyor
3 milyon TL’lik dolandırıcılığa ‘Turnusol’ operasyonu3 milyon TL’lik dolandırıcılığa ‘Turnusol’ operasyonu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alperen Duymaz sette tartıştığı Melisa Aslı Pamuk’a bu sefer sahip çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsrail’de 80 bin kişilik ‘Netanyahu istifa’ eylemi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin yıldızı yıllara meydan okuyor! Yeni tarzını görenler tanıyamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Londra’da silahlı saldırı: 2’si çocuk 5 yaralı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Netflix’ten Sedat Peker’e teklif! Avukatı canlı yayında açıkladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp takla attı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Miçotakis, Türkiye karşıtı Amerikan vekillere güveniyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
3 milyon TL’lik dolandırıcılığa ‘Turnusol’ operasyonu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakanlıktan 7 yatırıma proje bazlı destek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nepal’de yolcu uçağı düştü! Kaza yerinden ilk görüntü geldi
SON DAKİKA HABERLERİ
Burhan Çaçan hayatını kaybettiOcak 12, 2023-3:51 pm
İzmir’de korkutan deprem!Ocak 10, 2023-5:13 pm
Çocuk istismarı şüphelisi Sinan Sardoğan, gözaltına alındıOcak 7, 2023-4:08 pm
Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den korkutan tsunami uyarısıOcak 7, 2023-2:33 pm
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı…Ocak 7, 2023-2:14 pm
Yunanistan’da deprem! Ege Denizi beşik gibi…Ocak 7, 2023-1:15 pm
Futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandıOcak 4, 2023-3:57 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !