Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti

Tekirdağ Fayı’nın ise daha önce kırıldığını hesap ederek bu fayın deprem oluşturmayacağını tahmin ediyoruz. Yani Silivri açıkları ile Tekirdağ açıkları arasındaki kesimde bir depremin olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü bu kesimde en son deprem 1912 yılında Şarköy depremi oldu ve bu kol enerjisini yitirdi.