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Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti

Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Mart 2024 - 15:55

6 Şubat deprem felaketinin ardından gözlerin çevrildiği beklenen Marmara depremiyle ilgili her açıklama vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. 6 Şubat sonrası yaşanan her depremde yapacağı açıklamalar merakla beklenen Prof. Dr. Naci Görür de son olarak beklenen İstanbul depremine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Bölgedeki gerilime işaret eden Görür, İstanbul için beklenen depremin büyüklüğünü söylerken deprem beklemediği yeri de açıkladı.

Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti - Sayfa 1

6 Şubat deprem felaketinin ardından tüm Türkiye’nin gündeminde deprem var. Özellikle uzun süredir uyarıların yapıldığı beklenen olası İstanbul ve Marmara depremiyle ilgili açıklamalar da dikkatle takip ediliyor.

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Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti - Sayfa 2

Son dönemde Marmara’da deprem hareketliliği yaşanırken Prof. Dr. Naci Görür’den önemli açıklamalar geldi. Görür, İstanbul için beklenen depremin büyüklüğünü açıklarken deprem beklemediği yeri de anlattı.

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Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti - Sayfa 3

NACİ GÖRÜR, DEPREM BEKLEDİĞİ VE BEKLEMEDİĞİ YERLERİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Naci Görür’ün katıldığı TELE1 canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 

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Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti - Sayfa 4

“Bu tür küçük depremlerin olması bize genelde Marmara Bölgesi’nin bir gerilim altında olduğunu işaret edebilir. Biz büyük depremi Marmara Denizi’nin içerisinde Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde bekliyoruz.

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Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti - Sayfa 5

Yani 160 kilometre uzunluğundaki fay sisteminin içerisinde Adapazarı Körfezi’nden başlayıp Tekirdağ’a kadar giden alan içerisinde bekliyoruz. Burada önemli miktarda enerji birikiminin olduğunu düşünüyoruz.

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Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti - Sayfa 6

Ve bu enerji birikimi ister istemez bütün bölgeyi kimi zamanlarda enerjiden dolayı haber ediyor. Bir anlamda bölgede bir enerji yüklenmesinin belirtileri olarak ufak depremler de görülebiliyor.

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Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti - Sayfa 7

Marmara Denizi’nin güney kısmında kuzey anadolu fayının güney kolu var, bu kol kuzeydeki deprem beklediğimiz kol kadar enerji biriktirmiyor, uzun zamanda bu kol büyük deprem üretiyor.

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Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti - Sayfa 8

Dolayısıyla yakında biz Marmara Denizi’nin güneyinde bir deprem beklemiyoruz ama kuzey kolda beklediğimiz depremin Marmara Denizi’nin güneyini de etkileyeceğini düşünüyoruz. Onun için tüm bölge olarak hazırlıklarımızın devam etmesi gerekir.

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Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti - Sayfa 9

İstanbul’da hep diyoruz minimum 7.2, maksimum 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde. Özellikle Adalar Fayı ile Kumburgaz Fayı’nın kırılması ile bu boyuta ulaşacağını düşünüyoruz.

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Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti - Sayfa 10

Tekirdağ Fayı’nın ise daha önce kırıldığını hesap ederek bu fayın deprem oluşturmayacağını tahmin ediyoruz. Yani Silivri açıkları ile Tekirdağ açıkları arasındaki kesimde bir depremin olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü bu kesimde en son deprem 1912 yılında Şarköy depremi oldu ve bu kol enerjisini yitirdi.

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Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti - Sayfa 11

Ama Silivri açıklarıyla Yeşilköy açıkları arasındaki Kumburgaz Fay Kolu’nda ve Adalar’ın güneyinde bulunan fay kolunda kilitlenmenin olduğunu, enerji birikiminin olduğunu ve dolayısıyla ikisinin ayrı ayrı ya da birlikte kırılarak Marmara Bölgesi’nde 7.2 ile 7.5 arasında depremler üreteceğini düşünüyoruz.”

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Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti - Sayfa 12
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Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti - Sayfa 13
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Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti - Sayfa 16
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