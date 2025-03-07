NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU’NUN BEBEK SEVİNCİ

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve şarkıcı Kadir Doğulu, hayatlarının en mutlu anını yaşadı. Çift, ilk çocuklarını dünyaya getirdi. Uzun süredir bebek haberiyle gündeme gelen Atagül ve Doğulu, bu müjdeli haberle hayranlarını sevindirdi.

EVLİLİKLERİNDEN SONRA BEBEK MÜJDESİ

2016 yılında “Fatih Harbiye” dizisindeki arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında evlenmişti. Birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiren çift, ilk çocuklarını beklerken büyük bir heyecan içindeydi.

Atagül, hamilelik müjdesini geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından duyurmuştu. “Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik” diyerek takipçilerine güzel haberini paylaşan oyuncu, aynı zamanda bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geleceğinin müjdesini de verdi.

BEBEKLERİ SAĞLIKLA DÜNYAYA GELDİ

Bugün dünyaya gelen bebeklerinin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun ilk çocuklarıyla ilgili mutlulukları, sosyal medya üzerinden pek çok takipçisi tarafından kutlandı.

Çift, ailelerini büyütmenin mutluluğunu yaşarken, sevenleri de bu özel anı paylaşıp mutluluklarına ortak oldu.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com