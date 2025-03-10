FOTOĞRAFLI YANIT! AİLESİYLE DAVALIK OLAN ÖZCAN DENİZ’DEN YENİ PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı maddi anlaşmazlıklar nedeniyle sık sık gündeme gelen Deniz, sosyal medyadan yaptığı yeni bir paylaşım ile dikkatleri yeniden üzerine çekti.

“TEK AİLEM OĞLUM VE EŞİM” DEMİŞTİ

52 yaşındaki sanatçı, daha önce yaptığı açıklamada “Artık tek ailem oğlum Kuzey ve eşim Samar Dadgar” diyerek ailesiyle bağlarını kopardığını ima etmişti. Ailesinin açıklamaları sonrası kalp spazmı geçiren ve hastaneye kaldırılan Deniz, uzun süredir sessizliğini koruyordu.

SAPANCA’DAN ‘KEYİF’ PAYLAŞIMI

Ancak, devam eden aile içi tartışmalara rağmen Özcan Deniz’den ‘her şey yolunda’ mesajı geldi. Eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile birlikte Sapanca’da hafta sonu tatiline çıkan ünlü şarkıcı, üç kız kardeşi ve onların aileleriyle de bir araya geldi.

Cumartesi ve pazar gününü ailesine ayıran Özcan Deniz, birlikte olduğu isimler arasında:

Büyük kız kardeşi Nurcan Deniz ve yeğeni Ela Yağmur

Nurcan Deniz ve yeğeni Ela Yağmur Ortanca kız kardeşi Sibel Semerci, eşi Oğuzhan Semerci ve yeğeni Demir

Sibel Semerci, eşi Oğuzhan Semerci ve yeğeni Demir Uzun süredir aralarının bozuk olduğu bilinen en küçük kız kardeşi Melek Deniz ve onun ailesi

“THE GÖRÜMCE” PAYLAŞIMI

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, kız kardeşleriyle çekilen samimi aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak altına “The görümce” notunu düştü.

Bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Özcan Deniz’in aile içi sorunlara rağmen moralini yüksek tuttuğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI

Deniz’in aile pozu, sosyal medyada “Aile her şeydir”, “Her şeye rağmen güçlü duruş”, “Gerçek aileniz sizi sevenlerdir” gibi yorumlarla destek gördü.

GERGİNLİĞE RAĞMEN ‘KEYFİ YERİNDE’ MESAJI

Son paylaşımıyla, “Keyfim yerinde” mesajı veren Özcan Deniz’in, ailesiyle yeniden bir araya gelmesi, “Acaba barış mı sağlandı?” sorularını da beraberinde getirdi. Ancak sanatçıdan bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: www.ensonhaber.com