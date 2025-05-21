LUCAS TORREIRA’DAN ŞAŞIRTAN DEVRİM ÖZKAN HAMLESİ

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, şampiyonluk kutlamalarında yeni sevgilisiyle verdiği samimi pozlarla gündeme gelmişti. Ancak Torreira’nın, eski sevgilisi Devrim Özkan ile ilgili yaptığı sosyal medya hamlesi, dikkat çekici bir gelişmeye dönüştü. Ayrılığın ardından takipten çıkan Torreira, Özkan’ı yeniden Instagram’da takibe aldı.

AŞKLARI EVLİLİĞE GİDECEK DİYE BEKLENİYORDU

Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, uzun süreli ilişkileriyle evlilik yolunda ilerledikleri konuşuluyordu. Ancak beklenen düğün haberi yerine sürpriz bir ayrılık gelmişti. Özkan, yaptığı açıklamada ayrılığı doğrulayarak ilişkinin sona erdiğini duyurmuştu.

YENİ AŞK, ESKİ DUYGULARI SİLEMEDİ

Torreira, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yeni sevgilisiyle samimi pozlar vermiş ve bu yeni ilişkiyi sosyal medyada açıkça paylaşmıştı. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, eski aşk Devrim Özkan’a yönelik hamlesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

INSTAGRAM’DA TAKİBE ALDI, ÖZKAN’DAN KARŞILIK GELMEDİ

Ayrılığın ardından Özkan’ı sosyal medya hesabından takipten çıkan Lucas Torreira, geçtiğimiz günlerde yeniden takibe aldı. Bu adım, “Barışmak mı istiyor?” yorumlarına neden olurken, Devrim Özkan cephesinden herhangi bir karşılık gelmedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Lucas Torreira’nın bu hamlesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, ünlü futbolcunun duygularından henüz tamamen kopamadığını düşünürken, bazıları bu hareketi “pişmanlık göstergesi” olarak yorumladı.