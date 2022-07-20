Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla nefes kesti!

Zeynep Sever 2009’da Miss Belçika güzeli seçildi.
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2009’da katıldığı Miss Universe’de ilk 15 arasına girdi ancak ikinci aşamaya geçemedi.
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Zeynep Sever ile Volkan Demirel 2010’da evlendi.
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İki çocuğu bulunan çift, sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
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BİKİNİLİ POZUYLA NEFES KESTİ
Zeynep Sever iddialı pozlarıyla beğeni topluyor.
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Tatiline tam gaz devam eden Zeynep Sever Demirel, bikinili pozuyla dikkat çekti.
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İki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle büyüledi.
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İşte o paylaşım..
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