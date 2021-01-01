İrem Derici’nin ayna pozu parmak ısırttı: “Kıvrımlarıma aşığım”
İddialı açıklamaları ve sahne kıyafetleri gündemden düşmeyen İrem Derici, adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak ayna pozunu paylaşan ünlü şarkıcı İrem Derici paylaşımına “Kıvrımlarıma aşığım” notunu düştü.
Sahne kıyafetleriyle ve iddialı açıklamalarıyla adından söz ettiren İrem Derici ayna karşısında poz verdi.
Sivri diliyle bilinen açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken İrem Derici iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Ayna karşısında poz veren İrem Derici paylaşımında kendisine sevgisini paylaştı.
Ünlü şarkıcı pozunu paylaşıp “Kıvrımlarıma aşığım. Dövmelerime aşığım. Kusurlarıma aşığım. İyi ki ben!” yorumunda bulundu.
İrem Derici’nin hayranları ise bu paylaşıma “Biz de sana aşığız” yorumunda bulundu.
İşte o paylaşım: