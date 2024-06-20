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Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu

Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Haziran 2024 - 17:04
EURO 2024’te boy gösteren Sırbistan, Hırvatistan ve Arnavutluk maçındaki “Sırpları öldür” tezahüratları nedeniyle turnuvadan çekilme tehdidinde bulundu. Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatovic, UEFA’ya en ağır yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.

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