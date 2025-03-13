METEOROLOJİ TARİH VEREREK AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sibirya üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası için uyarı yaptı. Türkiye’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar önümüzdeki hafta başından itibaren sert şekilde düşecek. 12 dereceyi bulan ani sıcaklık düşüşüyle birlikte birçok bölgede sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR, HAVA BUZA DÖNECEK

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonuna kadar yaz havası etkili olmaya devam edecek. Ancak 18 Mart Pazartesi günü itibarıyla, Sibirya kaynaklı çok soğuk hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına alacak. Birçok bölgede sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

12 DERECELİK SICAKLIK DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR

Mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte 10-12 derece birden düşmesi bekleniyor. Özellikle doğu ve iç bölgelerde kar yağışı sürprizi yaşanabilir.

HANGİ BÖLGELER ETKİLENECEK?

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak.

bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar yağışı bekleniyor.

bekleniyor. İç Anadolu bölgesinde de sıcaklıklar hızla düşecek, gece don olayları görülebilir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’nin günlük raporuna göre:

Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu , Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde hafif sağanak bekleniyor.

bölgelerinde , bekleniyor. Akdeniz ve İç Anadolu genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

genelinde hava etkili olacak. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri için çığ ve don tehlikesi uyarısı yapıldı.

ve için uyarısı yapıldı. Marmara ve Ege’de rüzgarın 40-70 km/saat hızında kuvvetli esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE GÜNCEL SICAKLIKLAR

İstanbul: 19°C (Parçalı bulutlu)

19°C (Parçalı bulutlu) Ankara: 24°C (Az bulutlu)

24°C (Az bulutlu) İzmir: 23°C (Çok bulutlu)

23°C (Çok bulutlu) Antalya: 21°C (Parçalı)

21°C (Parçalı) Trabzon: 19°C (Az bulutlu)

19°C (Az bulutlu) Erzurum: 13°C (Az bulutlu)

13°C (Az bulutlu) Diyarbakır: 24°C (Az bulutlu)

RÜZGAR VE ÇIĞ UYARISI

Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar (40-70 km/saat) bekleniyor.

bekleniyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yükseklerinde çığ riski devam ediyor.

devam ediyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayları yaşanabilir.

YENİ HAFTA İLE BİRLİKTE KIŞ GERİ DÖNÜYOR

Sıcak geçen mart ayının ardından kış, güçlü bir şekilde geri dönecek. Özellikle tarımla uğraşanlar için don riski önemli bir tehdit oluştururken, şehirlerde yağışlara bağlı su baskınları ve ulaşım aksaklıkları yaşanabilir.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr