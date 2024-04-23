İYİ Parti kurultayı ile ilgili ‘sahte kimlik’ iddiası! ‘Arkadaşlarımız tespit etti…’

27 Nisan’da olağanüstü kurultay yapmaya hazırlanan İYİ Parti’de sular durulmuyor. Genel Başkan adayı Tolga Akalın, delege listelerine erişimin engellendiğini belirterek, kurultayda sahte kimlikle oy kullanma girişimi olabileceğini iddia etti.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti, delege listelerindeki usulsüzlük iddialarıyla gündemde. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz’un, delege listelerinde usulsüzlük tespit ettiklerini ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamasının ardından, Genel Başkan adayı Tolga Akalın da çarpıcı bir iddiada bulundu.
tv100’de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Akalın, delege listelerinin kendilerine gösterilmediğini söyleyerek, kurultayda sahte kimlikle oy kullanılabileceğini iddia etti.
Tolga Akalın, şu ifadeleri kullandı:
“Ben arkadaşlarla görüştüm. Ben o listeye ulaşamadım. İYİ Parti’den istifa edip başka partiye geçmişsiniz, başka delege gelecekken, yeniden delege yazılmış ama T.C. Kimlik Numarası o kişiye ait değil. Buzdağının üstünü gördük. Sahte kimlik bastırılmak suretiyle oy kullandırmaya gidebilir. Arkadaşlarımız tespit etti, itiraz yaptık. Seçim Kurulu’nun gerekeni yapmasını bekliyoruz. Ben de dahil olmak üzere bazı delegelerin doğum tarihleri, baba isimleri vs. yanlış girilmiş. Buradaki sorun, örtülü operasyonu kapama işidir. Teknik aksaklık var demeye getirecekler.”