NAZ ARICI ARTİSTİK BUZ PATENİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

NAZ ARICI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Milli buz pateni sporcusu Naz Arıcı, Almanya’nın Oberstdorf kentinde düzenlenen 2025 Uluslararası Masterlar Artistik Buz Pateni Yarışması’nda büyük bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu oldu.

30’dan fazla ülkeden 400’ü aşkın sporcunun katıldığı yarışmada Türkiye’yi temsil eden Arıcı, “Altın Kadınlar” kategorisinde 52.54 puanla zirveye çıkarak altın madalyanın sahibi oldu. Arıcı sadece kendi kategorisinde değil, genel klasmanda da en yüksek puanı alarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu şampiyonluk, Türkiye adına artistik buz pateninde kazanılan 6. dünya şampiyonluğu olma özelliği taşıyor.

Arıcı’nın antrenörü Timuçin Özbükücü, bu başarının arkasında disiplinli çalışma ve özverinin olduğunu belirtti. Naz Arıcı ise elde ettiği zaferi “bu madalyayı ülkeme armağan ediyorum” sözleriyle duyurdu.