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NAZ ARICI ARTİSTİK BUZ PATENİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

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NAZ ARICI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Milli buz pateni sporcusu Naz Arıcı, Almanya’nın Oberstdorf kentinde düzenlenen 2025 Uluslararası Masterlar Artistik Buz Pateni Yarışması’nda büyük bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu oldu.

Naz Arıcı, Artistik Patinajda Dünya Masterlar Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor Haberleri | Cumhuriyet

30’dan fazla ülkeden 400’ü aşkın sporcunun katıldığı yarışmada Türkiye’yi temsil eden Arıcı, “Altın Kadınlar” kategorisinde 52.54 puanla zirveye çıkarak altın madalyanın sahibi oldu. Arıcı sadece kendi kategorisinde değil, genel klasmanda da en yüksek puanı alarak dikkatleri üzerine çekti.

Naz Arıcı, Dünya Şampiyonu oldu - Yeni Dönem Gazetesi

Bu şampiyonluk, Türkiye adına artistik buz pateninde kazanılan 6. dünya şampiyonluğu olma özelliği taşıyor.

Dünya Şampiyonu Naz Arıcı: "Yüzlerce Röportaj Verdim. Bu Soruyu İlk Soran Sizsiniz" - Onedio

Arıcı’nın antrenörü Timuçin Özbükücü, bu başarının arkasında disiplinli çalışma ve özverinin olduğunu belirtti. Naz Arıcı ise elde ettiği zaferi “bu madalyayı ülkeme armağan ediyorum” sözleriyle duyurdu.

NAZ ARICI ARTİSTİK BUZ PATENİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
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