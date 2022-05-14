Galatasaray için sürpriz kaleci iddiası! Muslera ayrılıyor mu?

Galatasaray’da günün Transfer haberleri…

Burak Elmas’ın sportif danışmanı olan Luis Campos’un ayrılığı, Christian Luyindama’nın satışını olumsuz etkileyebilir.

Luis Campos ara transfer döneminde Luyindama’nın, Suudi Arabistan ekibi Al Taawon’a kiralanmasını sağladı ve sözleşmeye 3 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurdu. Ancak Portekizli Futbol adamının yakın dostu olan teknik direktör Jose Gomes, Taawon’dan kovuldu. Campos da Galatasaray’ı bıraktı ve Luyindama’nın durumu belirsiz. Sabah’ın haberine göre Kongolu stoperin zorunlu olmayan opsiyonu kullanılmayabilir.

SÜRPRİZ KALECİ İDDİASI

Fransız basını, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’in kalesini koruyan Walter Benitez’in Galatasaray ile görüştüğünü iddia etti. Bu sezon 35 maça çıkıp kalesinde 30 gol gören ve 14 maçta gol yemeyen 29 yaşındaki Arjantinli kalecinin İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca haberde, şimdiden Sarı-Kırmızılı ekibin efsaneleri arasına adını yazdıran Fernando Muslera ile yolların ayrılacağı ve gelecek sezon eldivenlerin Benitez’e teslim edileceği iddia edildi.

AXEL WITSEL’E VERİLEBİLECEK MAAŞ

Borussia Dortmund’a sezon sonunda veda edecek olan Belçikalı yıldız orta saha Axel Witsel’in ismi Galatasaray ile anılıyor. Bonservis problemi olmayan Witsel Dortmund’da 6 milyon euro kazanıyordu. Galatasaray’ın bu rakama çıkması imkansız ancak Sarı-kırmızılılar farklı yollarla bu transferi bitirebilir. Fanatik’in haberine göre Galatasaray’ın, gelecek sezon bu bölge için verebileceği maksimum yıllık ücret 2.5 milyon Euro. Bu rakamın yanında imza parası ve bonuslarla birlikte Witsel ikna edilmeye çalışılacak.

KEREM İÇİN RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bu sezon özellikle Süper Lig’de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray’ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu Avrupa ekiplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Fransız devi, milli futbolcu için resmi teklif yaptı…

Fransa basınında yer alan habere göre Olympique Lyon temsilcileri, Galatasaray’a resmi görüşmelere başladı ve ilk tekliflerini iletti. Lyon’un Kerem için ilk görüşmede 7 milyon euro önerdiği, Galatasaray’ın ise 15 milyon euro’dan aşağı bir teklifi düşünmeyeceği belirtildi. Lyonlu yetkililer, bu ilk görüşmenin ardından beklemeye geçti ancak ikinci hamle için daha fazla beklememe kararı aldı.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile görüşen pazarlık heyeti, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de ilgilendiği Kerem’in transferine bir an önce nokta koymak istediği de vurgulandı.