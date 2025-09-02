Manchester City’den Onay: İlkay İmza İçin İstanbul’da

Galatasaray, orta sahasını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek üzere önemli bir transfere imza atıyor. Manchester City’nin deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Galatasaray ile anlaşmaya vardı ve gün içerisinde İstanbul’a gelerek sözleşmesini imzalayacak.

Sarı-kırmızılılarla 2027 yılına kadar sözleşme yapacak olan Gündoğan, yıllık 5 milyon euro kazanç sağlayacak. Transfer, Galatasaray taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.

İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City ile sınırlı sayıda maça çıktı ancak etkili bir performans sergiledi: 4 maçta 2 gol ve 1 asist. Kariyerinde Nürnberg, Borussia Dortmund, Barcelona ve Manchester City formalarını giymiş olan tecrübeli futbolcu, toplam 619 resmi maçta 93 gol ve 85 asistle dikkat çekiyor. Almanya Milli Takımı’nda da 82 kez sahaya çıkan Gündoğan, 19 gol ve 9 asist kaydetti.

Kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, 1 Bundesliga, 2 İngiltere Kupası, 1 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası ve 4 İngiltere Lig Kupası gibi büyük başarılar elde eden Gündoğan, 2023’te İngiltere’de yılın futbolcusu seçilmişti.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, yıldız oyuncusunun Galatasaray’a transferiyle ilgili olarak, “Onunla konuştum. Eğer takımın bir parçası olmasaydı buraya gelmezdi. Mevcut kadromuzda çok fazla oyuncu var, bazıları ayrılabilir ama İlkay şu anda aklımda ve takımın parçası” açıklamasını yaptı.

Galatasaray, İlkay Gündoğan transferiyle hem Süper Lig hem de Avrupa’daki hedeflerine ciddi bir güç katmayı planlıyor. Yıldız orta saha oyuncusunun katılımı, takımın oyun kalitesini ve rekabet gücünü önemli ölçüde artıracak.