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Fenerbahçe, Kripto Para Zengini Oldu !

Fenerbahçe, Kripto Para Zengini Oldu !
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14 Ağustos 2021 - 11:03
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Sarı-Lacivertliler, Paribu ile yaptığı anlaşma sonrası Token’lardan toplamda 436 milyon TL hasılat elde etti.

Fenerbahçe, Kripto Para Zengini Oldu! Tam 436 Milyon TL Hasılat...

Kanarya, kripto para projesinden ciddi gelir elde etmeye başladı. Fenerbahçe, bugün ön satışa sunulan Token’lardan toplamda 436 milyon TL hasılat elde etti. Sarı-Lacivertli kulüp, ön satışa çıkan Token’ların 1,5 saat içinde tükendiğini duyurdu. Hafta içi satışa çıkan Token’lar 30 saniye içinde tükenmişti.

“HASILATIMIZ 436 MİLYON TL OLMUŞTUR”

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde:

“9 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen resmi imza töreninin ardından Fenerbahçe Token ön satışı başlamış ve ön satışa sunulan Fenerbahçe Token’lar 1.5 saat içinde tükenmiştir.

Bu satıştan Kulübümüzün toplam hasılatı 436 milyon TL olmuştur.

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Kulübümüzün 12 Ağustos 2021 tarihinde KAP’a yaptığı açıklama ile gelirimizin yüzde 75’ini kapsayan miktar kamuoyu ile paylaşılmıştır.”

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