Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nde Hangi Rakipler Bekliyor?

2023-2024 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı kazandı. UEFA’nın yeni formatıyla birlikte grup aşaması yerine lig usulü sistem uygulanacak. Sarı-kırmızılıların bu yeni sistemde karşılaşabileceği rakipler de belli olmaya başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 sezonunda uygulanacak olan yeni formatta 36 takım yer alacak. Her takım 8 farklı rakiple karşılaşacak. Bu maçların dördü iç sahada, dördü ise deplasmanda oynanacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne 4. torbadan katılacak. UEFA’nın açıkladığı son verilere göre Galatasaray’ın karşılaşabileceği muhtemel rakipler arasında Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih, PSG gibi dev kulüpler yer alıyor.

Toplam 29 takım şu an itibarıyla kesinleşti. Diğer takımlar ise oynanacak ön eleme turları sonucunda belli olacak.

Kura çekimi, 29 Ağustos’ta yapılacak. Şampiyonlar Ligi’nin lig aşaması ise 17 Eylül’de başlayacak. Galatasaray taraftarı, Avrupa arenasında zorlu rakiplere karşı mücadele edecek olan takımlarını heyecanla bekliyor.