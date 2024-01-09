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Nar suyu faydaları neler? Nar suyu neye iyi gelir?

Nar suyu faydaları neler? Nar suyu neye iyi gelir?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Ocak 2024 - 15:39
Sağlık üzerine etkileri araştırılan nar yüksek tansiyonu aldığı ve kolesterolü düşürdüğü söyleniyor. Evde yapacağınız nar suyu bağışıklık sistemine katkı sağlayarak gribal enfeksiyonlarda dahil pek çok hastalığa karşı fayda sağlamaktadır. Peki, nar suyu faydaları neler? Nar suyu neye iyi gelir?

Antioksidan içeriği en yüksek meyvelerden olan nar kış mevsiminin vazgeçilmez meyvelerindendir. Evde hazırlayacağınız nar suyu magnezyum desteği sağlayarak bağışıklık sisteminize iyi gelecektir. Peki, nar suyu faydaları neler? Nar suyu neye iyi gelir?

NAR SUYU FAYDALARI NELER?

Nar, vücuttaki sağlıklı hücreleri serbest radikallerin zararlarından korumaktadır. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı azaltarak bağışıklık sistemimizi korur. Nar suyunun bu ve bunun gibi pek çok faydası sağlık alanında da her geçen gün araştırmalara konu olmasına neden oluyor.

Tüketeceğiniz nar suyu damarları tıkayan kötü kolesterolü düşürmektedir. Bunun yanı sıra nar suyu iyi kolesterolü de yükselterek de felç ve kalp krizi riskini azaltmış olur.

Bazı araştırmalara göre nar kanda plak oluşumunu önleyerek damar sertleşmesi ve pıhtı oluşumuna dur der. Nar damar hücrelerinde nitrik oksit üretimini tetikleyerek kan akışını hızlandırır ve damarlarda birikimi önlemektedir.

Nar suyu antioksidan içerir ve bu da damar ve kalbe fayda sağlamaktadır.

Nar polifenoller içermektedir. Bir araştırmada yaklaşık yarım bardaktan fazla suyun 2 hafta boyunca düzenli içilmesi tansiyonun düşmesine neden oluyor. Polifenoller sayesinde etkiler hızla görülüyor.

Nar suyu yüksek ORAC değerine sahiptir.

Nar suyu damar sağlığını korur ve yaşlanma belirtilerini de geciktirmeye yardımcı olur.

Nar suyu magnezyum ve potasyum içerir.

Ayrıca nar suyunda antosiyanin, askorbik asit, ellagik asit, gallik asit, kateflin, aminoasitler ve demir bulunmaktadır.

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