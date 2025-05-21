YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, sıfır kilometre alınmasına rağmen sürekli arıza çıkaran bir otomobilin ayıplı mal kapsamında değerlendirilerek yenisiyle değiştirilmesine hükmetti. Karar, otomobil sektöründe benzer sorunlar yaşayan tüketiciler için emsal niteliği taşıyor.

MAKAM ARACI OLARAK ALINMIŞTI, ARIZALAR BİTMEDİ

Ankara’da faaliyet gösteren bir şirket, 2019 yılında 1 milyon 764 bin TL ödeyerek sıfır kilometre lüks bir otomobil satın aldı. Araç, makam aracı olarak kullanılmak üzere alındı ancak kısa süre içinde rüzgar sesi, fren sorunları ve kapı ayarsızlıkları gibi birçok arıza ortaya çıktı.

Yetkili servis bazı parçaları değiştirip boya koruması uygulasa da, arızalar tekrarlamaya devam etti. Şirket, tüm bu sorunların üretim kaynaklı olduğunu belirterek mahkemeye başvurdu.

“GİZLİ AYIP VAR, TÜKETİCİ GÜVENİNİ KAYBETTİ”

Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada şirket, otomobilin ayıpsız bir yenisiyle değiştirilmesini, bu mümkün değilse iadesini ve bedelin faiziyle birlikte geri verilmesini talep etti. Mahkeme, araçta gizli ayıp bulunduğuna, yaşanan arızaların kullanıcı hatasından kaynaklanmadığına karar verdi.

Mahkeme, “Yeni ve yüksek fiyatlı bir aracın bu kadar kısa sürede çok sayıda arıza göstermesi, tüketici açısından güven kaybına neden olmuştur,” ifadelerine yer verdi.

SATIŞ ŞİRKETİ İTİRAZ ETTİ, YARGITAY ONADI

Davalı firma, arızaların büyük kısmının giderildiğini ve yasal olarak aracın serviste kaldığı sürenin 30 günü geçmediğini savunarak davanın reddini istedi. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını yerinde buldu.

Temyiz edilen dosyada Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği “misliyle değişim” kararını onayladı. Böylece arızalı sıfır aracın yenisiyle değiştirilmesine dair karar kesinleşmiş oldu.

TÜKETİCİ HAKLARI AÇISINDAN EMSAL NİTELİĞİNDE

Yargıtay’ın bu kararı, özellikle otomotiv sektöründe yaşanan sıfır araç mağduriyetleri açısından önemli bir içtihat olarak değerlendiriliyor. Tüketiciler, bu kararı gizli ayıplı malların iadesi veya değişimi taleplerinde emsal olarak kullanabilecek.