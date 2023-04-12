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MUSTAFA BENİ EVLİ BİR KADINLA ALDATTI

MUSTAFA BENİ EVLİ BİR KADINLA ALDATTI
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12 Nisan 2023 - 16:37

Ünlü sunucu Seren Serengil, uzun süredir aşk yaşadığı ve ‘hayat arkadaşım’ dediği Mustafa rahman Tohma’dan ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan ünlü ismin açıklamaları, “Seren Serengil aldatıldı mı?” sorularını akıllara getirdi.

Seren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma ayrıldı Sebebi ihanet mi

Seren Serengil, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde annesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma’nın en büyük destekçisi olmuştu. Serengil, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Tohma için şu ifadeleri kullanmıştı:

Hayat arkadaşım bana çok baktı, çok sarıp sarmaladı. Bir de benim yüzümden çok kırıp döktüler onu hiç hak etmediği halde. Şimdi sıra bende. Beraber saracağız yaraları. Beraber iyileşeceğiz. Çok zor ama üstesinden hep geldik, yine geleceğiz.

 

Seren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma ayrıldı Sebebi ihanet mi

 

AYRILDIKLARINI DUYURDU

Her fırsatta yaşadığı sağlık sorunları süresince yanında olan Tohma’dan övgüyle bahseden ünlü isimden beklenmedik bir hamle geldi.

 

Seren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma ayrıldı Sebebi ihanet mi

 

52 yaşındaki Serengil, sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla Muhtafa Rahman Tohma ile ilişkilerinin bittiğini duyurdu.

 

Seren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma ayrıldı Sebebi ihanet mi

 

“AHLAKSIZ!”

Sunucu, ilk olarak Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınladığı mesajda; “İki çocuğun var, evlisin. Ahlaksız” ifadelerini kullandı.

 

Seren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma ayrıldı Sebebi ihanet mi

 

“UMARIM HİÇBİR KADIN BENİM UYANDIĞIM SABAHA UYANMAZ”

Ardından, “Şu hayatta verebileceğin en cesurca karar, kalbini ve ruhunu inciten her şeyi bırakmandır” sözünü paylaşan ünlü isim, gönderisine; “Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz… Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi. Sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah’ıma isyan ettim ilk defa dün gece. ‘Evli, iki çocuğuyla kocasını aldatan; namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdin de, bana vermedin’ dedim” notunu düştü.

 

Seren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma ayrıldı Sebebi ihanet mi

 

“KENDİSİNE MUTLULUKLAR DİLERİM”

Seren Serengil, sonrasında ise şu duyuruyu yaptı:

Merhaba, Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim.

 

Seren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma ayrıldı Sebebi ihanet mi

 

Seren Serengil, sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırırken; Tohma’nın paylaşımlarını silmemesi de dikkatlerden kaçmadı. Bu paylaşımların ardından, sunucunun aldatılmış olabileceği düşünülmeye başlandı.

 

Seren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma ayrıldı Sebebi ihanet mi

 

“ANNE, BENİ ANLAYAN YOK”

Öte yandan Mustafa Rahman Tohma son yaptığı paylaşımda ise “Anne, beni anlayan yok. Omzumda yüklerim çok. Seninkinde yer kaldıysa başımı koysam biraz anne!” ifadelerini kullandı.

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