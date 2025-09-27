Sultanahmet’te Eğlence Mekanında Uygunsuz Görüntüler!

İstanbul’un turistik merkezi Sultanahmet’te bir eğlence mekanında çekilen görüntülerde, turist olduğu iddia edilen bir kadına bir şahsın uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, yetkililer işletmeye mühürleme kararı uyguladı.

Sosyal Medyada Tepki Çığ Gibi Büyüdü

O anların kayda alınarak paylaşılması kısa sürede viral oldu ve binlerce yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, olayın Türkiye’nin turizm imajına zarar verdiğini vurguladı.

Yetkililer Harekete Geçti

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili ekipler tarafından işletmeye mühürleme işlemi yapıldığı öğrenildi.

Marmaris Olayları Akıllara Geldi

Benzer olaylar, daha önce Muğla’nın Marmaris ilçesindeki eğlence mekanlarında da gündeme gelmiş, hem yerel halk hem de turizm yetkililerinden büyük tepki toplamıştı.