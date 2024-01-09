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Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor… Ünlü şarkıcının lüks evi gündem oldu

Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor… Ünlü şarkıcının lüks evi gündem oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Ocak 2024 - 15:15

Her hafta ünlülerin evine sürpriz ziyaretler yapan Evrim Akın, şarkıcı Aynur Aydın’a konuk oldu. Çok sayıda kediyle aynı evi paylaşan Aydın, merak edilenlerini anlattı. Aydın’ın Anadolu yakasındaki Adalar manzaralı evi büyük ilgi gördü.

Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor... Ünlü şarkıcının lüks evi gündem oldu - Sayfa 1

Sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” programına konuk olan şarkıcı Aynur Aydın‘ın evi çok beğenildi.

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Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor... Ünlü şarkıcının lüks evi gündem oldu - Sayfa 2

Ünlü şarkıcının 4 oda bir salon evinin manzarası dikkat çekti.

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Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor... Ünlü şarkıcının lüks evi gündem oldu - Sayfa 3

Anadolu yakası Fenerbahçe‘de 250 metrekare bir rezidansta yaşayan Aynur Aydın, mobilya seçimlerinde eskiyi ve yeniyi bir araya getirmiş.

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Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor... Ünlü şarkıcının lüks evi gündem oldu - Sayfa 4

Ünlü şarkıcı kütüphanesinde bulunan kitaplar dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak kişisel gelişim kitapları bulunuyor.

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Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor... Ünlü şarkıcının lüks evi gündem oldu - Sayfa 5

Evin bir odası tamamen kıyafetleri için ayırmış ünlü şarkıcı… Ne arasan var, sahne kostümleri, yazlık-kışlık giyisiler, yüzlerce elbise ve ayakkabı…

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Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor... Ünlü şarkıcının lüks evi gündem oldu - Sayfa 6

Mutfağı ise sade ve şık .Kullanışlı mutfağın dolapları ahşap ve beyaz ile tamamlanmış. Aydın, sokaklardan kurtardığı kedileri evinde misafir ederek başladığı sahiplendirme yolculuğunda, 20’ye yakın kedi ile birlikte yaşıyor.

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Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor... Ünlü şarkıcının lüks evi gündem oldu - Sayfa 7

4 oda 1 salon yaklaşık 250 metrekarelik evin tamamına yakını kedilerin rahatı için organize edilmiş.

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Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor... Ünlü şarkıcının lüks evi gündem oldu - Sayfa 8
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Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor... Ünlü şarkıcının lüks evi gündem oldu - Sayfa 9
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Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor... Ünlü şarkıcının lüks evi gündem oldu - Sayfa 10
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Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor… Ünlü şarkıcının lüks evi gündem oldu
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