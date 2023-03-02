Nagehan Alçı sordu, İmamoğlu’nun cevabı gündem oldu: Kemal Bey’le arama girmeyin!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki akşam Habertürk’te katıldığı ‘Olaylar ve Görüşler‘ programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.
Maraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmaları değerlendiren ve İstanbul’un olası depreme hazırlık planlarından bahseden Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili soruları da cevapladı.
Gazeteci Nagehan Alçı, Ekrem İmamoğlu’na, “Kemal Bey size gelse, ‘Ben mi çok oy alırım, sen mi’ dese, ne dersiniz?” diye sordu.
İmamoğlu ise, “Nagehan Hanım, müsaade edin Kemal Bey’le arama girmeyin, o bizim konumuz olsun” şeklinde cevap verdi.
İmamoğlu’nun Alçı’ya cevabı sosyal medyada gündem oldu.