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Nagehan Alçı sordu, İmamoğlu’nun cevabı gündem oldu: Kemal Bey’le arama girmeyin!

Nagehan Alçı sordu, İmamoğlu’nun cevabı gündem oldu: Kemal Bey’le arama girmeyin!
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02 Mart 2023 - 15:04
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı’nın “Kemal Bey size, ‘Ben mi çok oy alırım, sen mi’ dese, ne dersiniz?” sorusuna, “Kemal Bey’le arama girmeyin, o bizim konumuz olsun” diye yanıt verdi.

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