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Ekrem İmamoğlu’ndan canlı yayında AK Parti seçmenine çağrı: ‘Ders vermeleri lazım!’

Ekrem İmamoğlu’ndan canlı yayında AK Parti seçmenine çağrı: ‘Ders vermeleri lazım!’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Mart 2024 - 15:46

İBB Başkanı İmamoğlu, bütün bakanların İstanbul’da Murat Kurum için seçim kampanyası yürütmesini eleştirerek YSK’ya tepki gösterdi. İmamoğlu, AK Parti seçmenlerinin de kendi partilerine bu seçimde ‘ders vermesi gerektiğini’ belirtti.

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