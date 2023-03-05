Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘6’lı masa’ açıklaması: Oturdular, konuştular, dağıldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6’lı masayla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bundan aylar önce zaten söylemiştik. Hatırlayın. İranlıların o meşhur sözü ‘oturdular, konuştular ve dağıldılar’ demiştik. Öyle oldu mu şu anda? Oldu. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der ne yapar, nasıl adım atar, böyle bir durumumuz yok. Biz zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı da bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan Vahdettin Köşkü’ne giderken yolda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masayla ilgili yaptığı açıklamayı değerlendiren Erdoğan, “Eteklerindeki taşları döktükten sonra bir değerlendirmeyi Cumhur İttifakı olarak aramızda yaparız. AK Parti olarak bizler MYK’da, MKYK’da gerekli değerlendirmeleri yaparız. Ve bu değerlendirmelerden sonra da kararımızı veririz. Yani bizim dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok” dedi.

“BİZ CAN DERDİNDEYİZ, ONLAR MAL DERDİNDE”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çünkü biz bunun böyle olacağını, bundan aylar önce zaten söylemiştik. Hatırlayın. İranlıların o meşhur sözü ‘oturdular, konuştular ve dağıldılar’ demiştik. Öyle oldu mu şu anda? Oldu. Ve bakın biz can derdindeyiz. Bunlar ise mal derdindeler. Bu dağılmanın olduğu anda biz neredeydik? Dolmabahçe’de. Biz 110 kadar ilim adamıyla, partimizin bu konudaki yetkili bakanlarıyla toplantı halindeydik. Çünkü biz can derdindeyiz. Türkiye’de bir deprem olayı var. Felaketlerin felaketi bir durum var. Ve biz bu felaketi nasıl önleriz? Nasıl bir an önce bu enkazı kaldırır ve bunların yerine de halkıma dediğim gibi bize bir yıl müsaade edin. Biz bir yıl içerisinde inşallah bu enkazı kaldırıp bir taraftan da konutları Van’da olduğu gibi Bingöl’de olduğu gibi Malatya’da olduğu gibi Elazığ’da olduğu gibi Antalya’da, Manavgat’ta bütün buralarda olduğu gibi İzmir’de olduğu gibi aynı şekilde bir an önce inşallah bunları derleyip, toparlayıp ben şu anda dışarıda kalan vatandaşımı tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz” dedi.

“VATANDAŞIM HUZUR İÇİNDE, KENDİLERİNE HAZIRLADIĞIMIZ YERLERE YERLEŞSİN İSTİYORUM”

Erdoğan açıklamasının devamında “Bunun için bir taraftan zemin etütlerini şu anda yapıyoruz. Bu zemin etütlerinin akabinde de nerede neyi yapacağız. Çünkü hedefimiz yani zemin artı üç gibi konutlar yapmak ve hafif malzemeler kullanmak suretiyle de buraya bir güven tesis etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu güvenle beraber de benim vatandaşım huzur içinde, bu kendilerine hazırladığımız yerlere yerleşsin istiyorum. Size yalnız bir tavsiyede bulunmak isterim. Yani buradan şöyle Çamlıca Camii’nin altındaki o Ferah Mahallesi, Küplüce, oralarda yaptığımız konutları bir görmenizi isterim. Eğer oralardan bir çekim yaparsanız, bakın bu kısa süre içerisinde. Bu konutları nasıl yaptığımızı görürsünüz. Ben hep şunu söyledim. Ne olur bize yardımcı olun. Bir an önce şu oturduğunuz yerlerden çıkın ve biz de kiranızı, her şeyinizi verelim. Ve buralara süratle konutları yapalım dedik. Maalesef ilk zamanlar hep ‘hayır’ dediler. Ama şimdi bakıyorum yoldan gelirken ‘buraları ne zaman yıkacaksınız’ diyorlar. ‘Eğer siz hazırsanız biz hazırız diyoruz’ ifadelerini kullandı.

“CUMHUR İTTİFAKI OLARAK HEDEFİMİZİ BELİRLEDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakında yaşanan gelişmelerin sorulması üzerine, “AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der ne yapar, nasıl adım atar, böyle bir durumumuz yok. Biz zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı da bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

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