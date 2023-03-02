Depremzedeler için sahneye çıkacaklar

Yeniden başlayan etkinliklerden elde edilecek gelir depremzedeler yararına kullanılacak.
Sibel Can, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Azerbaycan’ın Bakü şehrinde sahneye çıkacak. Sanatçı, konser gelirini AFAD’a bağışlayacağını duyurdu: “Konserimiz, Bakü Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Azerbaycan halkına bu süreçte desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Üzüntümüzün çaresizliğe dönüşmemesi için dayanışmaya ihtiyacımız var.”
Ogün Sanlısoy, 4 Mart akşamı Hayal Kahvesi Çanakkale’de sahnede olacak. Konserin bilet gelirleri ODTÜ Mezunlar Derneği ve Darüşşafaka Vakfı’na bağışlanacak. Sanlısoy, “Bağışlar depremden etkilenen çocukların eğitimine katkı sağlayacak” dedi.
Elif Buse Doğan, yarın Amsterdam’da şarkılarını seslendirecek. Doğan, konserin gelirini depremzedeler yararına bağışlayacağını duyurdu: “Birbirimize moral olmak, bize ihtiyacı olanlara destek olmak için kavuşalım.”
Zorlu PSM ve DasDas, depremlerden etkilenenler için Dayanışma Sahnesi’ni hayata geçirdi. DasDas yöneticilerinden oyuncu Mert Fırat, 30 Mart günü Zorlu PSM’de “Dayanışma Sahnesi” adıyla gerçekleşecek etkinlikten elde edilecek tüm gelirin deprem bölgesindeki afetzedelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması adına İhtiyaç Haritası’na aktarılacağını duyurdu. Etkinlikte Adamlar, Athena, Büyük Ev Ablukada, Can Bonomo, Ceza, Deniz Tekin, Duman, Ersay Üner, Evdeki Saat, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Jakuzi, Kenan Doğulu, Koray Candemir, Mert Demir, Mor ve Ötesi, Nova Norda, Pentagram, Sertab Erener, Şevval Sam ve daha birçok isim yer alacak.
Melike Şahin, 10 Mart akşamı Volkswagen Arena’da sahne alacak. Şahin, konserin gelirinin afet bölgesindeki kadınlara destek vermek için Mor Çatı’ya bağışlanacağını söyledi: “Bu konser bizlere bir nebze iyi gelsin. Güzel günler göreceğimize inanalım.”