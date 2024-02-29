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Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın

Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Şubat 2024 - 17:33
Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir çifti, düğün sonrası paylaşım yaparak evlilik iddialarını doğruladı. Özdemir’in kinayeli gönderme yapan eski eşi Selin Kabak “Bu ilk ve son açıklamam” diyerek ilk kez konuştu.
Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 1

İlk evliliğini 1990 yılında Hamdi Vardar ile yapan Ebru Gündeş’in bu evliliği çok kısa sürmüş, ikili üç yıl sonra boşanmıştı.

Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 2

Posta’nın haberine göre, 49 yaşındaki sanatçı ikinci evliliğini 2002 yılında Ömer Durak ile yapmış ancak çift bir yıl sonra ayrılık kararı almıştı.

Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 3

Ebru Gündeş üçüncü evliliğini ise 2010 yılında Reza Zarrab ile yapmış, ikilinin 15 Ekim 2011’de Alara adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 4

EŞİNDEN BOŞANDIKTAN SONRA SEVGİLİ OLDULAR’ İDDİASI 

İki yıl önce arkadaş ortamında tanışan ve o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir’in eşinden boşanır boşanmaz Ebru Gündeş’e gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.

Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 5

DUBAİ’DE EVLENDİLER 

Ebru Gündeş ile yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir, 2023’ün son günlerinde başlayan ilişkilerini Dubai’de resmileştirdi.

Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 6

Nikâhı, Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıydı. Ebru Gündeş’in şahidi; Faruk Özbek, Murat Osman Özdemir’in şahidi ise Okan Küfeci oldu.

Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 7

“HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER” 

Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir, nikâhlarının kıyılmasından sonra arkadaşlarıyla birlikte üstü açık otomobille şehir turu attı. Gündeş, duygularını; “Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler” diyerek dile getirdi.

Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 8

NİKAH ÖNCESİ KONVOYDA MUTLU ANLAR 

Ayrıca nikahtan önce düğün konvoyunda çekilen görüntüler yayınlandı. Dubai sokaklarında çekilen görüntülerde, Gündeş’in üstü açık arabadan el salladığı görüldü.

Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 9

ESKİ EŞTEN MESAJ VAR

Özdemir’in Temmuz 2023’te boşandığı Selin Kabaklı’nın “Ey Rabbim yol senin hiza senin, kul senin ceza senin” sözleri çok konuşuldu.

Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 10

SELİN KABAKLI’DAN AÇIKLAMA 

İhanete uğradığı iddia edilen Selin Kabaklı’ya Posta ulaştı. 2002 Best Model Güzeli olan 36 yaşındaki bir çocuk annesi Kabaklı, “Evliliğiniz sırasında eşiniz sizi Ebru Gündeş ile aldattı mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 11

“Bu ilk ve son açıklamam. Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını ve yaşatılanı yaşamasın…”

Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 12

“Herkesin yolu açık olsun.”

Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 13
Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 14
Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 15
Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 16
Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın - Sayfa 17
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