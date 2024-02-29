Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Hakan Sabancı’nın annesi, Hande Erçel’i veto etti iddiası! ‘Bu gelinle cemiyete giremem’

Hakan Sabancı’nın annesi, Hande Erçel’i veto etti iddiası! ‘Bu gelinle cemiyete giremem’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
29 Şubat 2024 - 17:29
Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın, Hande Erçel’i veto ettiği iddia edildi.

Hakan Sabancı'nın annesi, Hande Erçel'i veto etti iddiası! 'Bu gelinle cemiyete giremem' - Sayfa 1

Uzun süredir Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğulları Hakan Sabancı ile sevgili olan Hande Erçel’in karşısına büyük bir engel çıktı.

Hakan Sabancı'nın annesi, Hande Erçel'i veto etti iddiası! 'Bu gelinle cemiyete giremem' - Sayfa 2

Söylemezsem Olmaz programında yer alan iddiaya göre; Arzu Sabancı, Hande Erçel için olumlu düşünmüyor.

Hakan Sabancı'nın annesi, Hande Erçel'i veto etti iddiası! 'Bu gelinle cemiyete giremem' - Sayfa 3

Arzu Sabancı, iddiaya göre magazin muhabirleriyle karşılaşınca muhabirlerin “Gelinlik mi bakıyorsunuz?” sorusuna çok sinirlendi ve haberi de sildirdi.

Hakan Sabancı'nın annesi, Hande Erçel'i veto etti iddiası! 'Bu gelinle cemiyete giremem' - Sayfa 4

Söylemezsem Olmaz programında ise “Bu gelinle cemiyete giremem” başlığıyla verilen haberde “Ben onu cemiyete nasıl sokacağım” dediği öne sürüldü.

Hakan Sabancı'nın annesi, Hande Erçel'i veto etti iddiası! 'Bu gelinle cemiyete giremem' - Sayfa 5
Hakan Sabancı'nın annesi, Hande Erçel'i veto etti iddiası! 'Bu gelinle cemiyete giremem' - Sayfa 6
Hakan Sabancı'nın annesi, Hande Erçel'i veto etti iddiası! 'Bu gelinle cemiyete giremem' - Sayfa 7
Hakan Sabancı'nın annesi, Hande Erçel'i veto etti iddiası! 'Bu gelinle cemiyete giremem' - Sayfa 8
Hakan Sabancı'nın annesi, Hande Erçel'i veto etti iddiası! 'Bu gelinle cemiyete giremem' - Sayfa 9
Hakan Sabancı'nın annesi, Hande Erçel'i veto etti iddiası! 'Bu gelinle cemiyete giremem' - Sayfa 10
Hakan Sabancı'nın annesi, Hande Erçel'i veto etti iddiası! 'Bu gelinle cemiyete giremem' - Sayfa 11
Hakan Sabancı'nın annesi, Hande Erçel'i veto etti iddiası! 'Bu gelinle cemiyete giremem' - Sayfa 12
Hakan Sabancı'nın annesi, Hande Erçel'i veto etti iddiası! 'Bu gelinle cemiyete giremem' - Sayfa 13
Hakan Sabancı'nın annesi, Hande Erçel'i veto etti iddiası! 'Bu gelinle cemiyete giremem' - Sayfa 14
Hakan Sabancı'nın annesi, Hande Erçel'i veto etti iddiası! 'Bu gelinle cemiyete giremem' - Sayfa 15
Hakan Sabancı'nın annesi, Hande Erçel'i veto etti iddiası! 'Bu gelinle cemiyete giremem' - Sayfa 16
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Survivor Pınar’ın eşi ve kardeşi isyan etti! “Kadına atılan yumruklara gülünüyor”Survivor Pınar’ın eşi ve kardeşi isyan etti! “Kadına atılan yumruklara gülünüyor”
Acun Ilıcalı, Survivor için Ronaldinho’ya ne kadar ödedi?Acun Ilıcalı, Survivor için Ronaldinho’ya ne kadar ödedi?
Süperstar Ajda Pekkan’ın bilet fiyatları şoke ettiSüperstar Ajda Pekkan’ın bilet fiyatları şoke etti
Türkiye birincisi dünya güzeli olma yolundaTürkiye birincisi dünya güzeli olma yolunda
Oyuncu Bridgit Mendler, uzay şirketinin CEO’su olduOyuncu Bridgit Mendler, uzay şirketinin CEO’su oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabaklı sessizliğini bozdu: Ebru Abla bana yaşattıklarını yaşamasın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakan Sabancı’nın annesi, Hande Erçel’i veto etti iddiası! ‘Bu gelinle cemiyete giremem’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor Pınar’ın eşi ve kardeşi isyan etti! “Kadına atılan yumruklara gülünüyor”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son anket sonucu açıklandı: İstanbul’da kim önde?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MSB duyurdu: ABD’nin F-16 mektubu Ankara’ya ulaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜRK-İŞ açıkladı: 4 kişilik ailenin açlık sınırı belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakanlık istediği iddia edilen Nasuh Mahruki’den açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aziz Yıldırım için yeni iddia! “Saran tek aday olursa geri döner, biz de görev alırız”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İspanya basını Arda Güler’in yeni adresini duyurdu! ‘Carlo Ancelotti’ye sinirlendi depresyona girdi’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Muhafazakar hükümet 15 yaş altına sigara satış yasağını kaldırdı
SON DAKİKA HABERLERİ
Son anket sonucu açıklandı: İstanbul’da kim önde?Şubat 29, 2024-5:20 pm
MSB duyurdu: ABD’nin F-16 mektubu Ankara’ya ulaştıŞubat 29, 2024-5:17 pm
Muhafazakar hükümet 15 yaş altına sigara satış yasağını kaldırdıŞubat 29, 2024-5:07 pm
Apple CEO’su Cook’tan yapay zeka açıklamasıŞubat 29, 2024-11:32 am
İsrail, 145 günde 30 bin insanı katletti!Şubat 29, 2024-11:07 am
2 milyar 250 milyon liralık kamu zararı: Sahte faturalarla depremzedeler üzerinden ilaç vurgunuŞubat 29, 2024-10:42 am
Brezilya sular altında! 11 bin kişi tahliye edildiŞubat 29, 2024-10:34 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !