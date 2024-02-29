Hakan Sabancı’nın annesi, Hande Erçel’i veto etti iddiası! ‘Bu gelinle cemiyete giremem’

Uzun süredir Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğulları Hakan Sabancı ile sevgili olan Hande Erçel’in karşısına büyük bir engel çıktı.
Söylemezsem Olmaz programında yer alan iddiaya göre; Arzu Sabancı, Hande Erçel için olumlu düşünmüyor.
Arzu Sabancı, iddiaya göre magazin muhabirleriyle karşılaşınca muhabirlerin “Gelinlik mi bakıyorsunuz?” sorusuna çok sinirlendi ve haberi de sildirdi.
Söylemezsem Olmaz programında ise “Bu gelinle cemiyete giremem” başlığıyla verilen haberde “Ben onu cemiyete nasıl sokacağım” dediği öne sürüldü.