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Feyza Altun’dan olay Dilan Polat iddiası!

Feyza Altun’dan olay Dilan Polat iddiası!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Ocak 2024 - 16:43
Söylemezsem Olmaz sunucularından Selen Görgüzel’in Dilan Polat hakkındaki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Ünlü ismin açıklamalarına Feyza Altun sessiz kalamadı.

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