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Gülben’den Üzücü Haber

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Gülben’den Üzücü Haber
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27 Ağustos 2021 - 15:16
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Geçtiğimiz yıl Aralık ayında koronavirüs testi pozitif çıkan ve gördüğü tedavi sonrasında iyileşen Gülben Ergen, önceki gün Twitter hesabından paylaştığı ‘Corona oldum’ açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirtti.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile mücadele sürüyor. Virüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden pek çok kişiye de bulaşmaya devam ediyor.

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, Twitter hesabından “Corona oldum. Vakti ve sıram gelince iki kez aşımı oldum. Bir daha test yaptırmadım. Antikor baktırmadım. Üç oğlum yüzyüze eğitime başlayacaklar. Sağlık sektöründe emek veren herkese sevgim, saygım, anlayışım ve minnetim sonsuz.” dedi.

 

“AŞI OLUNCA CORONA OLMUYORSUNUZ DENMİYOR”

Ergen, bir sonraki paylaşımında da şu ifadeleri kullandı:

“Aşı olunca corona olmuyorsunuz denmiyor. Olursanız entübe olmadan, muhtemelen hastaneye kaldırılmadan, rahat atlatabilirsiniz deniyor. Okulların açılması yaklaştıkça ölüm oranları çoğalıyor. Bu bilimsel çağrıya kulak verin. Artık okullar kapanmasın. Eğitim durmasın.”

Ergen, bu açıklamasının ardından “ikinci kez korona oldu” haberlerine yanıt verdi. Yanlış anlaşıldığını belirten Gülben Ergen, “Dün yazdığım aşı ağırlıklı yazıda yeni corona oldum gibi yanlış anlaşılmışım. Kışın bir kez corona oldum ve hafif atlattım. Tekrar corona olmadım. İki kez aşımı oldum.” ifadelerini kullandı.

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